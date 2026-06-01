전자랜드, 행복얼라이언스 주거환경개선 참여…통영 아동가구 후원

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결식 우려 아동 성장 환경 개선에 힘 보태

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 전자랜드가 결식 우려 아동 가구의 주거환경 개선을 위해 냉방가전과 학습기기 지원에 나섰다.

전자랜드는 행복얼라이언스가 추진하는 '주거환경개선 프로젝트'에 참여해 경남 통영 지역의 결식 우려 아동 가구 2곳에 가전제품과 학습기기를 기증했다고 1일 밝혔다.

전자랜드가 주거환경개선 프로젝트에 참여해 결식 우려 아동이 속한 가정에 에어컨을 기증하고 있다. [사진=전자랜드 제공]

행복얼라이언스는 결식 우려 아동 문제 해결을 위해 기업과 지방자치단체, 시민이 함께 참여하는 사회공헌 네트워크다. 이번 프로젝트는 식사 지원을 넘어 아동이 생활하는 공간의 환경 개선까지 지원 범위를 넓힌 것이 특징이다.

전자랜드는 지원 대상 가구 가운데 한 곳에 18평형 스탠드 에어컨을 설치했으며, 다른 가구에는 냉풍기와 태블릿PC를 전달했다. 본격적인 여름철 폭염에 대비해 냉방 환경을 개선하는 동시에 학습 여건 향상에도 도움을 주기 위한 취지다.

회사 측은 이번 지원이 폭염에 취약한 아동 가구의 생활 부담을 덜고, 보다 안정적인 환경에서 일상과 학습을 이어갈 수 있도록 돕는 데 의미가 있다고 설명했다.

전자랜드는 공식 봉사단체 '코끼리봉사단'을 통해 지역 취약계층을 대상으로 사회공헌활동을 지속하고 있다. 코끼리봉사단은 임직원이 직접 취약계층을 찾아가 필요한 물품과 서비스를 지원하는 조직으로, 선풍기 설치, 수해 피해 가구 지원, 결식 우려 아동 가구 대상 가전제품 기증 등의 활동을 해왔다.

nrd@newspim.com