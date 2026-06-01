수자원공사, 룩셈부르크와 손잡고 연구협력 네트워크 확대

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수자원위성·디지털 물관리 공동연구 추진

AI·기후변화 대응 기술 융합 시너지 기대

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수자원공사(사장 윤석대)가 룩셈부르크와 손잡고 유럽 첨단 기술 분야 연구협력 네트워크 확대에 나섰다.

수자원공사는 지난 27일 룩셈부르크 현지에서 룩셈부르크 과학기술연구원(LIST, Luxembourg Institute of Science and Technology)과 수자원위성·디지털 물관리 분야 유럽 국제협력 및 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약은 수자원공사의 유럽 국제협력 강화 전략의 일환으로 추진됐다. 양 기관은 기후변화 대응과 물관리 디지털 전환 분야에서 공동연구 기반을 확대하고 유럽 연구기관과의 협력 네트워크를 강화할 계획이다.

협약에 따라 양 기관은 ▲위성 기반 홍수·가뭄 모니터링 ▲기후변화 대응 ▲인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반 디지털 물관리 ▲유럽연합(EU) 연구혁신 프로그램인 호라이즌 유럽(Horizon Europe) 공동 참여 ▲연구자 교류 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다.

지난 27일 룩셈부르크 현지에서 구자영 한국수자원공사 기획부문장(왼쪽 다섯번째)과 룩셈부르크 과학기술연구원(LIST) 올리비에 기용(Olivier Guillon) 원장(왼쪽 여섯번째)을 비롯한 양 기관 관계자들이 수자원위성·디지털 물관리 분야 유럽 국제협력 및 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU) 체결을 기념하고 있다. [사진=한국수자원공사]

수자원공사는 이번 협약을 통해 수자원위성과 디지털트윈 기반 물관리 기술에 LIST의 기후변화 모니터링 및 AI 데이터 융합 기술을 접목해 기후위기 대응 역량을 한층 강화할 계획이다.

이번 협력은 주한 룩셈부르크 대사관의 지원 아래 추진됐다. 자크 플리스(Jacques Flies) 주한 룩셈부르크 대사는 지난해 10월 경제사절단과 함께 수자원공사의 화성 AI 정수장과 디지털트윈 물관리 플랫폼, 수자원위성센터 등을 방문해 협력 가능성을 논의한 바 있다.

수자원공사는 이번 협약을 계기로 호라이즌 유럽 참여를 본격 추진하고 유럽연합 연구혁신총국, 덴마크 기상연구소 등과의 협력도 확대할 방침이다.

특히 2024년 위성 분야 협력 업무협약을 체결한 독일항공우주센터(DLR)와의 협력에 이어 유럽 연구기관과의 네트워크를 넓혀 글로벌 물 분야 연구개발(R&D) 협력 허브로 도약한다는 구상이다.

구자영 수자원공사 기획부문장은 "이번 협약은 기후위기와 디지털 전환에 대응하기 위한 노력을 실질적인 국제 공동연구 체계로 발전시키는 중요한 전환점"이라며 "호라이즌 유럽 공동 참여를 비롯해 유럽 연구기관 및 산업계와 협력을 확대해 글로벌 물 분야 연구개발 혁신을 선도하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com