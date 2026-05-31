[6·3 지선 충북] 정청래, 영동·보은 찾아 민주당 후보 지지 호소

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 정청래 위원장이 31일 충북 영동·보은을 찾아 신용한·이수동·하유정 후보 지지를 호소했다
- 정 위원장은 민주당이 지방선거에서 승리해야 이재명 정부에 힘을 실어 국정 안정과 경제 발전이 가능하다고 강조했다
- 정 위원장과 이시종 위원장은 영동·보은을 농어촌 기본소득 대상 지역으로 선정하겠다며 힘 있는 민주당 후보 지지를 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장은 제9회 전국동시지방선거 본투표를 사흘 앞둔 31일 충북 영동군과 보은군을 잇달아 방문해 신용한 충북도지사 후보와 이수동 영동군수 후보, 하유정 보은군수 후보 지지를 호소했다.
영동군 유세에는 정 위원장을 비롯해 이시종 상임선대위원장, 임호선 충북도당 상임선대위원장, 이재한 충북도당 공동선대위원장 등이 참석했다.
정 위원장은 "이번 선거는 일 잘하고 있는 이재명 정부에 힘을 실어주는 선거"라며 "여당인 민주당이 지방선거를 이겨야 국정이 안정되고 경제가 발전할 수 있다"고 말했다.
또 "지역 발전을 위해서는 예산과 법이 필요하다"며 "예산은 민주당 정부가 편성하고 민주당 국회에서 법과 예산을 통과시킨다"고 강조했다.
보은군 유세에서는 "민주당 기호 1번 신용한 충북도지사 후보와 하유정 보은군수 후보를 지지하는 것이 이재명 대통령에게 힘을 실어주는 것"이라고 강조했다.
특히 정 위원장은 영동군과 보은군을 '농어촌 기본소득' 대상 지역으로 선정하겠다고 약속했다.
이날 유세에 동행한 이시종 상임선대위원장은 농어촌 기본소득과 관련해 "선정 권한은 국회의장이 아닌 이재명 정부에 있다"며 "정책 실현을 위해 힘 있는 민주당 후보를 지지해 달라"고 말했다.
baek3413@newspim.com