[6·3 지선 부울경]박완수 "투표 통해 사회 균형 바로잡아야"

AI 핵심 요약beta
- 박완수 국민의힘 경남지사 후보가 31일 본투표 참여를 호소하며 막판 표심 결집에 나섰다.
- 박 후보는 현 정부와 정치 상황의 한쪽 쏠림을 비판하며 도민 투표로 견제와 균형을 되찾자고 강조했다.
- 그는 경남 연고와 책임 있는 도정, 여당 후보들의 동반 당선을 내세우며 도내 주요 지역을 돌며 지지를 호소했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 국민의힘 경남도지사 후보가 본투표 참여를 촉구하며 막판 표심 결집에 나섰다.
박 후보는 31일 마산 번개시장에서 열린 집중유세에서 "투표는 가장 중요한 주권 행사"라며 "견제와 균형을 위해 6월 3일 본투표에 참여해 달라"고 밝혔다.
이날 유세에서 박 후보는 현 정부와 정치 상황에 대한 비판을 이어갔다. 그는 "사회 전반이 한쪽으로 기울어져 있는 상황"이라며 "도민이 투표를 통해 균형을 바로잡아야 한다"고 주장했다.
또 "국민의힘이 부족했던 점도 있지만 국가 균형까지 무너져서는 안 된다"며 "경남의 미래를 위해 투표 참여가 필요하다"고 강조했다.
상대 후보를 겨냥해서는 지역 연고와 지속성을 언급했다. 박 후보는 "경남에서 살아온 경험을 바탕으로 지역에 필요한 정책을 추진하겠다"고 말했다.
도정 운영 방향에 대해서는 "도지사는 명예가 아닌 책임의 자리"라며 "경남 발전에 집중하겠다"고 밝혔다. 이어 "도지사와 시장, 지방의원이 함께 협력해야 성과를 낼 수 있다"며 "같은 당 후보들의 동반 당선이 필요하다"고 덧붙였다.
박 후보는 이날 마산 유세 이후 용원어시장과 김해 연지공원 등 도내 주요 지역을 순회하며 지지를 호소했다.
news2349@newspim.com