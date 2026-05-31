[6·3 지선] 정원오 "서울 실력 교체" vs 오세훈 "서울시민 권익 수호"…유세전 가열

정원오 측 "오세훈, 시민들 불안 떨게 한 난폭 운전자"

오세훈 측 "정원오, 폭우 때 가무·전산망 마비 속 골프"

양 후보 재난 대응역량·안전 리더십 놓고 신경전 가열

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 6·3 지방선거 전 마지막 휴일인 31일 여야 서울시장 후보가 막판 총력 유세를 이어가고 있다. 이틀간 사전투표율이 지방선거 기준으로 역대 최고치를 기록한 것과 맞물려, 더불어민주당 정원오·국민의힘 오세훈 후보는 서울 전역을 샅샅이 훑으며 막판 표심잡기에 사활을 걸었다.

정원오 후보는 남은 유세 기간 서울시 주택 공급 현황과 안전 문제 등을 강조하고, 내달 3일 본투표 참여를 독려하며 '서울시장 교체'를 호소한다. 정 후보는 이날 첫 일정을 본인 정치적 기반인 성동구의 무학교회를 찾아 예배로 시작하고, 양천구 파리공원에서 도보 유세를 펼쳤다.

정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 28일 오후 서울 마포구 SBS프리즘타워에서 열린 제9회 전국동시지방선거 서울시장 후보 초청 토론회에 앞서 악수를 하고 있다. [뉴스핌DB]

오후에는 프로야구 경기가 열리는 구로구 고척스카이돔에서 유세를 하고, 구로구를 비롯한 서울 서남권 발전 공약을 내놓는다. 뒤이어 강동구와 송파구, 서초구 잠수교 일대를 찾아 지지를 호소하고, 신촌과 성수동 일대에서 청년들을 만난다.

정 후보는 이날 유세에서 오세훈 후보의 무능과 무책임을 끝내야 한다며, '서울의 실력 교체'를 완성해 달라고 호소하고 있다.

박경미 정원오 선거대책위원회 대변인은 브리핑에서 "정 후보는 오 후보를 겨냥해 주택 공급 등 주요 공약을 지키지 못했고, 시민 안전 문제에도 책임 있는 모습을 보이지 못한 데 대해 비판할 계획"이라며 "GTX-A 삼성역 구간 공사 철근 누락 등 안전 문제와 관련, '사고를 미리 막는 서울'을 만들겠다는 의지를 강조할 것"이라고 밝혔다.

정 후보 캠프는 오 후보를 향해 "시민을 불안에 떨게 한 난폭 운전자"라며 비판 수위를 높였다. 또 최근 여론조사에서 정 후보가 우세로 나오는 등 승세가 굳어지고 있다면서 "이는 서울시의 안전불감증에 대한 명백한 심판"이라고 자평했다.

오세훈 후보는 이날 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 기자회견을 열고 "서울시장은 국무회의에 배석할 수 있다"며 "저에게 한 번 더 서울시장직을 허락해 주신다면 '서울시민 5대 명령'을 대통령 앞에서 설명하고 관철하겠다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 오전 서울 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 열린 '서울시민 5대 명령-3부 2민' 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.05.31 mironj19@newspim.com

오 후보는 재개발·재건축 정비사업 여건 정상화, 부동산 세금폭탄 예방 장치 마련, 공소 취소 저지 제언 등을 공언하며, "대통령에 의해 선택된 정 후보는 준 임명직 허수아비의 수준으로 처신할 수밖에 없을 것이다. 지금 서울은 시민 권익 수호자가 필요한 시점"이라고 공세를 폈다.

이후 광진과 강동구에서 시민들을 만난 오 후보는 송파, 용산, 종로, 서대문, 영등포, 서초 등을 회오리 모양으로 훑을 계획이다. 오 후보는 유동 인구가 많은 서울 주요 거점을 집중적으로 찾아 이재명 정부의 실정·실책을 부각하는 한편, 서울의 도약을 이끌 후보라는 점을 강조하며 지지를 호소한다.

박용찬 오세훈 선대위 대변인은 이날 논평을 통해 정 후보가 성동구청장 재직 시절 집중호우 피해가 이어지던 기간 행사에 참석하고, 국가 전산망 장애 사태 당시 골프 행사에 참석한 점 등을 도마 위에 올렸다.

박 대변인은 정 후보의 안전 정책 공약을 겨냥해 "서울의 안전 문제는 시민 생명과 직결되는 사안인 만큼 보다 엄격한 검증이 이뤄져야 한다"며 "서울시의 안전 정책과 재난 대응 역량이 이번 선거에서 주요 검증 대상이 돼야할 것"이라고 역설했다.

그러면서 "서울 시민들은 정 후보가 제시하는 각종 안전 공약의 진정성과 실효성을 냉정하게 판단할 것"이라고 꼬집었다.

kh99@newspim.com