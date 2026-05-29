[6·3 지선] 정원오 측, '오세훈 선거법 위반' 혐의로 고발…"조직적 비방·여론 조작"

AI 핵심 요약beta
- 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 측이 29일 오세훈 후보와 김선동 전 의원을 비방·여론조작 의혹으로 경찰에 고발했다.
- 정 후보 측은 뉴스타파 잠입 취재로 오 후보 선대위의 조직적 비방 카드뉴스 제작·유포 정황이 드러났다고 주장했다.
- 선대위는 SNS 단체방을 통한 허위 비방 확산과 유포 실적 관리 의혹을 제기하며 끝까지 진상을 규명하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 측이 '오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선거대책위원회가 내부에서 정 후보의 비방 콘텐츠를 직접 기획·제작하고 유포했다'며 오 후보와 오 후보 선대위의 총괄본부장인 김선동 전 의원을 경찰에 고발 조치했다.
정 후보 측은 29일 오 "뉴스타파 보도를 통해 드러난 오 후보 선대위의 조직적 비방·여론조작 의혹에 대해 오 후보와 김 전 의원 등을 형법상 업무방해죄 및 공직선거법위반죄로 고발했다"고 밝혔다.
전날 뉴스타파는 오 후보 캠프가 정 후보의 비방 문구가 담긴 카드뉴스 등을 제작해 단체 채팅방 등을 통해 유포한 정황을 확인했다고 보도했다.
보도를 통해 뉴스타파는 오 후보 캠프에 잠입해 김 전 의원에게 '정원오 주사파 콘텐츠를 자신이 직접 기획했다'는 이야기를 들었다고 전했다.
이날 이해식 정원오 후보 선대위 총괄선대본부장은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "뉴스타파 보도를 통해 오세훈 후보 선대위의 조직적 비방·여론조작 의혹이 드러났다"고 주장했다.
그러면서 이 본부장은 "수백명 규모의 '오세훈 캠프 SNS 동지' 단체 카카오톡방을 통해 카드뉴스와 쇼츠 영상 등이 조직적으로 확산했고, 개인별 유포 실적까지 관리하려 한 정황도 확인됐다"고 말했다.
채현일 정 후보 캠프 종합상황본부장은 "정원오 캠프는 허위 비방·조직적 여론조사 의혹에 대해 끝까지 진상을 밝히고 법적 책임을 물어 민주주의 선거 질서를 어지럽히는 일이 없도록 하겠다"라고 강조했다.
100wins@newspim.com