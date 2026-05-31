[6·3 지선 부울경] 전재수 선대위 "박형준, 조현화랑·엘시티 전세권 의혹 수사 요청"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보 선거대책위원회는 31일 박형준 국민의힘 부산시장 후보와 관련된 조현화랑 및 해운대 엘시티 전세권 의혹에 대해 관계기관 수사를 요청하고 고발에는 무고죄로 법적 대응한다고 밝혔다.

앞서 지난 27일 박 후보 측은 전 후보가 제기한 조현화랑 의혹과 관련해 공직선거법 위반 및 업무방해 혐의로 고발했다.

이에 전재수 선대위는 해당 고발이 객관적 자료에 근거한 문제 제기를 허위로 규정한 것이라 보고 법률 검토를 진행했다.

부산시장 전재수 민주당 후보(좌)와 박형준 국민의힘 후보(우) [사진 = 뉴스핌 DB]

선대위는 조현화랑 명의로 설정된 해운대 엘시티 아파트 전세권과 관련해 등기부등본 등을 확인한 결과 전세금 10억 5000만원 규모 전세권이 설정된 뒤 28일 만에 주소가 대표이사 개인 세대로 변경된 사실을 확인했다고 전했다.

전세보증금 자금 출처, 실제 사용 목적, 업무용 사용 여부, 관리비 및 인테리어 비용 부담 주체, 이사회 승인 여부, 회계 처리 방식 등에 대한 추가 확인이 필요하다고 강조했다.

법인 자금이 사용됐을 경우 업무상 횡령·배임 및 특정경제범죄 가중처벌법 적용 가능성도 검토 대상이라는 입장이다.

조현화랑 매출 구조에 대해서도 의문을 제기했다. 박 후보 측이 공개 토론에서 약 200억원 매출 중 대부분이 해외 매출이라는 취지로 발언했으나, 선대위가 2026년 4월 10일자 감사보고서 등 재무제표를 확인한 결과 해외 매출 관련 계정은 확인되지 않았다는 설명이다.

선대위는 전체 매출 중 해외 비중, 해외 거래처 및 증빙, 발언 경위에 대한 자료 공개가 필요하다고 밝혔다.

이어 부산시 대학 광고비 집행과 관련해서도 특정 대학에 전체 광고비의 72%가 집중된 경위와 선정 기준, 집행 과정의 공정성에 대한 해명이 필요하다고 지적했다.

선대위는 박 후보 측에 공공 예산의 투명성과 형평성 확보를 위해 집행 기준과 절차, 대학별 내역 공개를 요구했다.

전재수 선대위는 "관련 의혹에 대한 수사 요청과 함께 박형준 후보 측의 허위 고발 및 허위사실 유포에 대해서도 끝까지 법적 책임을 묻겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com