[사전투표율] 첫날 오후 2시 전국 7.02%…2022년보다 0.76%p 높아

AI 핵심 요약beta
- 6·3 지방선거 사전투표 첫날 29일 오후 2시 투표율이 7.02%였다.
- 이는 2022년 지방선거 같은 시간대보다 0.76%포인트 높았다.
- 전남이 14.50%로 가장 높았고 대구는 5.46%로 가장 낮았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 2시 기준 전국 투표율이 7.02%로 집계됐다. 지난 2022년 제8회 전국동시지방선거 같은 시간대 투표율(6.26%)보다 0.76%포인트(p) 높은 수준이다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 6시부터 시작된 사전투표에서 전체 선거인 4464만9908명 가운데 313만4398명이 투표를 마쳤다.
이번 지방선거 오후 2시 기준 투표율은 2022년 제8회 지방선거의 6.26%보다 0.76%p 높다. 반면 지난 2024년 제22대 총선 동시간대 투표율(9.57%)과 2025년 제21대 대선 동시간대 투표율(12.34%)에는 미치지 못했다.
지역별로는 전남이 14.50%로 가장 높은 투표율을 기록했다. 이어 전북 12.22%, 강원 9.03%, 광주 8.63% 순이었다. 반면 대구는 5.46%로 가장 낮았고 경기 5.79%, 인천 6.04%, 울산 6.37%가 뒤를 이었다.
사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 이뤄진다.
투표시간은 오전 6시부터 오후 6시까지며, 사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.
전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지나 대표전화로 확인할 수 있다.
allpass@newspim.com