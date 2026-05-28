국힘 경기도당 "현근택 후보 관련 의혹…사실관계 밝혀라"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 경기도당 대변인단이 28일 현근택 용인시장 후보 고소취하 의혹을 제기했다
- 대변인단은 피해자 고소 취하 과정에서 수천만원대 금품 제공 의혹과 A씨 개입 정황 제보가 접수됐다고 주장했다
- 대변인단은 현 후보와 민주당이 금품 제공 여부를 공개하고 사실관계를 시민 앞에 밝혀야 한다고 촉구했다
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[수원=뉴스핌] 정종일 기자 = 국민의힘 경기도당 대변인단이 28일 더불어민주당 현근택 용인시장 후보를 둘러싼 과거 성희롱 논란이 이제는 '고소 취하 과정의 의혹'으로 번지고 있다고 논평을 냈다.
논평에 따르면 "최근 국민의힘 경기도당에는 더불어민주당 현근택 후보와 관련해 피해자 고소 취하 과정에서 수천만 원대 금품이 오갔다는 취지의 제보와 녹취 주장까지 접수됐다"면서 "제보 내용에 A씨가 합의 과정에 개입했고 합의금 규모와 언론 대응 등을 언급한 녹취 및 메시지 내용이 포함돼 있다"고 주장했다.
대변인단은 "현근택 후보가 TV토론회에서 A씨를 알고 있느냐는 질문에 '알고 있고 합의가 이뤄졌다'"고 답하면서 "금품 제공 여부는 '비공개'로 일관했다"고 비판했다.
또한 "더불어민주당 역시 공정과 정의를 말하면서 정작 자당 후보를 둘러싼 중대한 의혹에는 침묵하고 있다"고 지적했다.
대변인단은 "시장 후보라면 금품제공 여부와 진실을 숨기며 비공개를 고집하기 보다 시민 앞에 사실관계를 명확히 밝혀야 할 것"이라고 촉구했다.
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