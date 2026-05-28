진주시, 상수도 현대화 사업 추진…누수 저감·시민 부담 완화

정수장 통합과 요금 감면 병행

유수율 49%에서 85%로 상승

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 노후 상수도 시설을 정비하고 스마트 관리 체계를 도입해 누수를 줄이는 한편 사회적 배려 계층을 중심으로 상수도 요금을 감면하며 시민 부담 완화에 나섰다.

시는 노후 정수장의 시설을 현대화하고 운영을 통합하는 상수도 현대화 사업을 추진해 상수도 공급 구조의 비효율을 줄이고 있다고 28일 밝혔다. 시는 노후 상수관 정비와 누수 저감 대책을 통해 수질을 개선하고 안정적인 수돗물 공급 기반을 강화하고 있다.

시는 이를 통해 정수장 관리 효율을 높여 재정 건전성을 확보하는 동시에 누수 저감과 유수율 제고로 수도사업 경영 개선을 도모하고 있다. 절감된 재원을 바탕으로 사회적 배려 계층 등을 대상으로 상수도 요금 감면을 시행해 가계 부담을 낮추는 정책도 병행하고 있다.

경남 진주 제2정수장 전경[사진=진주시] 2026.05.28

◆제1·2 정수장 통합·개량…스마트 관리 체계 구축

시는 노후화한 제1·2 정수장을 통합·개량해 취수부터 정수, 송·배수에 이르는 전 과정을 현대화하는 사업을 진행 중이다. 이번 사업은 내년 12월 준공을 목표로 하고 있으며 노후 시설로 인한 운영 비효율과 관리 한계를 보완하는 데 초점을 맞추고 있다.

시는 자동화 설비와 원격 감시 시스템을 도입해 정수 공정의 안정성과 운영 신뢰성을 높일 계획이다. 이원화돼 운영되던 정수장을 통합함으로써 시설 운영 효율을 높이고 에너지 사용량을 줄이는 효과도 기대하고 있다.

정수장 통합 이후에는 유지관리 체계를 일원화해 중장기적으로 안정적인 수돗물 공급 체계를 갖춘다는 방침이다. 시는 정수장 현대화가 시설 개선을 넘어 수돗물 관리 전반의 구조를 바꾸는 계기가 될 것으로 보고 있다.

◆동부 5개면 유수율 49%에서 85%로 상향

진주시는 지방상수도 현대화 사업을 통해 유수율이 낮았던 동부 지역 상수관망 정비를 마무리했다. 시는 2019년 환경부로부터 국비 160억 원을 확보해 2020년부터 2025년까지 총사업비 320억 원 규모의 '지방상수도 현대화 사업(노후 상수관망)'을 추진해 왔으며 이 사업은 지난 1월 완료됐다.

사업 대상지는 광역상수도 공급 권역인 진성·사봉·일반성·이반성·지수면 등 동부 5개 면이다. 시는 관내 상수관로를 75개 블록으로 나누는 블록시스템을 구축하고 노후 상수관로 50km를 교체했다. 누수 탐사와 복구 사업 470건을 실시해 관망 상태를 개선했다.

그 결과 사업 착수 당시 49.1%에 그쳤던 유수율은 85.1%까지 상승한 것으로 나타났다. 시는 유수율 향상으로 연간 약 4억5000만 원의 예산 절감 효과가 발생할 것으로 보고 있다.

시는 지방상수도 현대화 사업 업무처리 지침에 따라 상수도 관망을 체계적으로 관리하고 목표 유수율을 유지하기 위해 올해 5월부터 3년간 시비 15억 원을 투입해 사후관리 용역을 추진하고 있다. 이번 용역에는 블록 유지·관리뿐 아니라 수량·수질·수압, 관망·계통, 상수도 시설물 전반에 대한 종합 관리가 포함된다.

현대화 사업으로 구축한 통합운영센터를 통해 상수도 시설물과 배수지를 통합 관리하고 있다. 유량·압력·수질·시설물 상태를 상시 모니터링해 데이터를 분석·관리함으로써 상수도 사고를 사전에 인지하고 이상 징후 발생 시 신속히 대응할 수 있는 체계를 갖춘 상태다.

◆상수도 요금 감면 제도…취약계층·다자녀 가구 지원

진주시는 사회적 배려 계층과 다자녀 가구의 생활 안정을 돕기 위해 상수도 요금 감면 제도를 운영하고 있다. 감면 대상은 기초생활수급자, 국가유공자, 장애 정도가 심한 장애인, 한부모 가족, 세 자녀 이상 가구 등이다.

감면 금액은 대상별로 차등 적용된다. 세 자녀 이상 가구는 가정용 10㎥에 해당하는 금액까지 요금 감면을 받을 수 있으며 그 외 대상자는 가정용 5㎥에 해당하는 금액 이내에서 감면이 이뤄진다.

신청은 연중 가능하며 수도 요금 고지서와 신분증을 지참해 주소지 읍·면 사무소나 동 행정복지센터를 방문하면 된다.

시는 예기치 못한 누수로 인한 요금 부담을 줄이기 위해 '지하 누수 요금 감면 제도'도 함께 시행 중이다. 수도 사용자의 고의나 과실이 없는 상태에서 지하 등 보이지 않는 곳에서 누수가 발생해 확인이 어려웠던 경우를 대상으로 한다.

감면 범위는 최근 3개월간 정상 사용량의 평균을 초과한 누수량의 50%이며 최대 3개월분까지 감면된다. 신청은 누수 수선일로부터 2개월 이내에 시청 수도과를 방문해 신청서와 시공업체 확인서, 수선 전·중·후 사진 등 서류를 제출해야 한다.

시는 상수도 현대화와 요금 감면 제도를 병행해 물 공급 체계의 효율성을 높이는 동시에 취약계층을 중심으로 실질적인 비용 부담 경감 효과를 이어가겠다는 입장이다.

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