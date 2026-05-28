경기도교육청 '온-드림(On-dream) 진로 수업 체인저' 운영

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2022 개정 교육과정 발맞춰 일선 교사들의 진로교육 실행 역량 강화

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 학교 중심의 진로연계교육을 활성화하고 일선 교사들의 진로교육 실행 역량을 강화하기 위해 초·중·고 진로 수업 실천 교사단인 '온-드림(On-dream) 진로 수업 체 팩터(체인저)'를 본격적으로 운영한다고 28일 밝혔다.

'온-드림 진로 수업 체인저'는 '꿈을 밝히는 진로 수업을 온전히 드림'이라는 의미를 담은 교사단이다. [사진= 경기도교육청]

'온-드림 진로 수업 체인저'는 '꿈을 밝히는 진로 수업을 온전히 드림'이라는 의미를 담은 교사단이다. 지난 4월 출범한 '경기진로교육 지원단' 내 수업 지원 분과를 중심으로 일선 학교 현장의 실질적인 진로 수업 변화를 주도해 나갈 예정이다.

특히 이번 교사단 구성은 진로연계교육을 대폭 강조한 '2022 개정 교육과정' 도입에 발맞춰 추진됐다. 현재 도내 초·중·고 모든 학교에서는 학기당 2시간 이상 진로연계 교과 수업을 의무적으로 운영해야 함에 따라 다각적인 진로연계 수업 모델을 선제적으로 발굴하고 확산시키겠다는 취지다.

도교육청은 이를 위해 5월부터 오는 7월까지 도내 초·중·고등학교에서 각각 10회씩 총 30회에 걸쳐 진로 수업을 대외에 공개한다.

주요 수업 내용은 ▲다 다름! 내 안의 가능성 깨우기 ▲우리 마을 문제 해결 프로젝트 ▲인공지능(AI)과 질문 활용 나만의 진로 브랜딩 등이다. 수업들은 학교급별 발달 특성과 학생 맞춤형 미래 역량 함양에 초점을 맞춰 유기적으로 구성됐다.

도교육청은 향후 지역 교육지원청, 단위 학교와의 긴밀한 협력 네트워크를 바탕으로 진로연계교육이 공교육 현장에 안정적으로 안착할 수 있도록 수업 모델 발굴 및 보급 지원 체계를 한층 강화할 방침이다.

아울러 교사 누구나 우수 사례를 공유하고 활용할 수 있도록 이번에 진행되는 공개수업 영상과 수업지도안, 학생 활동지 등을 도교육청의 인공지능(AI) 기반 진로진학지원 시스템인 '꿈it(잇)다'에 전면 탑재해 공유할 계획이다.

도교육청 관계자는 "온-드림 진로 수업 체인저 운영을 통해 교사들의 진로연계교육 전문성이 크게 향상될 것으로 기대한다"라며 "급변하는 미래 사회에 부합하도록 학생 맞춤형 진로 설계를 적극적으로 지원해 아이들의 꿈을 미래와 잇는 다리 역할을 충실히 해내겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com