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[격투기] KMMA 챔피언 문순수, 일본 '슈토' 데뷔전 프로 첫 승

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  • 문순수가 24일 일본 '포스23' 메인이벤트에서 아키 슈토를 1라운드 서브미션으로 꺾고 슈토 데뷔전 첫 승을 거뒀다.
  • 문순수는 KMMA 플라이급 챔피언으로 국내 타이틀 3차 방어에 성공한 뒤 한 체급 위 데뷔전 패배를 딛고 스트로급 톱클래스를 원정에서 제압했다.
  • KMMA와 메인스폰서 뽀빠이연합의원은 문순수 등 선수들에게 무상 에이전시와 해외 무대 기회를 제공하며 일본 여러 단체에서 활약을 돕고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=아마추어 종합격투기 단체 KMMA 플라이급 챔피언 문순수(18·영짐)가 일본 '슈토' 데뷔전에서 프로 첫 승을 거뒀다.

41년 역사를 자랑하는 '슈토'는 세계 최초 종합격투기 단체다. 입식타격기, 유도, 레슬링, 주짓수, 서브미션 그래플링 등을 하나로 융합한 경기 규칙을 처음으로 정립했다. '포스'는 2013년부터 일본 시코쿠 지방 선수들에게 프로 시합 기회를 제공하는 슈토 인정 대회다.

 

문순수는 일본 가가와현 다카마쓰 심볼타워전시장에서는 지난 24일 열린 '포스 23' 메인이벤트에서 아키 슈토(26)를 1라운드 리어네이키드초크로 굴복시켰다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=문순수가 아키 슈토와 격돌하고 있다. [사진=MMA] 2026.05.28 iaspire@newspim.com

아키 슈토는 2023년 7월 '슈토' 스트로급 타이틀 도전자였다. 문순수는 3년 전만 해도 아래 체급 정상급 선수였던 아키 슈토를 원정에서 꺾었다. 일본에서 극찬을 받을만하다. 1라운드 종료와 함께 승리를 확정한 결정력도 인상적이다.

KMMA는 김대환 UFC 해설위원과 정용준 전 UFC·로드FC·ONE·스파이더 주짓수 해설위원이 의기투합해 만들었다. 대한민국 아마추어 선수에게 해외 못지않은 경험을 제공하기 위해 2022년 10월부터 매달 개최하고 있다.

문수수는 2025년 8월23일 '뽀빠이연합의원KMMA32대구'에서 김민기(18·정관팀매드)를 이겨 플라이급 챔피언이 됐다. 이후 ▲타카다 마오(20·일본) ▲변정윤(27·정관팀매드) ▲변상민(17·정관팀매드)을 차례로 무찔러 타이틀 3차 방어까지 성공했다.

2026년 2월8일 일본 오사카 세카이칸에서 열린 Wardog Cage Fight 55를 통해 종합격투기 프로 데뷔전을 치렀다. 오쿠다 케이타(일본)를 맞이하여 타격은 선전했지만, 태클과 그라운드 컨트롤을 허용하여 판정으로 졌다.

문순수는 김성배 뽀빠이연합의원 원장 겸 KMMA 파이터 에이전시 대표가 "워독 케이지 파이트 55는 한 체급 위 밴텀급 선수를 상대했고 준비기간도 짧았습니다"라며 패배를 감싼 이유를 스트로급 톱클래스 아키 슈토를 압도하여 증명했다.

김성배 뽀빠이연합의원 원장 겸 KMMA 파이터 에이전시 대표는 "△문순수의 훌륭한 실력 △영짐 김세영 관장님의 지도 △김대환 정용준 두 대표님의 KMMA 아마추어 육성 시스템이 시너지 효과를 냈습니다. 에이전시 역시 앞으로도 물심양면으로 지원하겠습니다"라고 다짐했다.

대구 도시철도 반월당역 인근 뽀빠이연합의원은 KMMA메인스폰서다. 개원 3년 만에 격투기 선수라면 모르는 사람이 없는 대구·경북 권역 스포츠부상 치료의 성지가 됐다.

KMMA 파이터 에이전시는 김대환 정용준 KMMA 공동대표의 모든 에이전트 활동을 뽀빠이연합의원 김성배 대표원장이 후원하는 형태다. 덕분에 별도의 커미션을 받지 않고 선수에게 무료 에이전시 서비스를 제공할 수 있다.

김성배 뽀빠이연합의원 KMMA 파이터 에이전시 대표는 "원래 활동하는 플라이급 경기라 더 좋은 모습을 보여줄 것입니다"라며 문순수의 프로 2번째 시합 및 슈토 데뷔전 '포스 23' 참가를 응원한 만큼 승리 후 기쁨 또한 컸다.

뽀빠이연합의원 KMMA 파이터 에이전시 소속 및 지원 선수와 KMMA 출신 선수들은 국내 모든 프로 대회는 물론이고 ▲RIZIN ▲DEEP ▲Gladiator ▲슈토 ▲워독 ▲ACF 등 일본 여러 프로 단체에서 활약하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=문순수가 승리 후 소감을 말하고 있다. [사진=MMA] 2026.05.28 iaspire@newspim.com

문순수는 "(상대가 강하기 때문에) 지는 줄 알았는데 이겨서 정말 좋습니다. 저를 믿어준 광주 영짐 김세영 관장님 그리고 '포스 23'을 통해 슈토에 첫선을 보일 수 있게 해준 김성배 뽀빠이연합의원 KMMA 파이터 에이전시 대표님에게 감사합니다"라며 고마워했다.

슈토 타이틀전 경력자를 제쳤다는 자신감도 크다. 문순수는 '포스 23' 메인이벤트 승리 인터뷰에서 "계속 열심히 싸우겠습니다. 또 강자를 붙여주십시오"라며 좋은 매치업이 있다면 일본 종합격투기 무대를 다시 오르겠다는 뜻을 어필했다.

iaspire@newspim.com

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