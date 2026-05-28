한국관광공사, '언어폭력 없는 일터' 협약…인권친화적 조직문화 확산

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 28일 관광업계 언어폭력 근절 위한 업무협약을 체결했다
- 세 기관은 모욕·비하·폭언 공동 대응과 상호존중 조직문화 전국 확산에 나섰다
- 언어폭력 예방 캠페인·설명회·무폭력 기업 인증 등 추진하며 역할을 분담했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 28일 한국관광협회중앙회, 윤경포럼과 함께 관광업계 언어폭력 근절 및 인권친화적 조직문화 확산을 위한 업무협약을 체결한다.
이번 협약은 한국관광의 지속 가능한 경쟁력을 확보하기 위해 마련됐다. 세 기관은 현장에서 발생할 수 있는 모욕·비하·폭언 등 언어폭력 문제에 공동 대응하고 상호존중 문화를 전국적으로 확산하기로 했다.
주요 협약 내용은 ▲관광업계 언어폭력 예방 및 근절 캠페인 추진 ▲관광업계 특화 조직문화 개선 설명회 운영 ▲'언어폭력 없는 기업 인증' 참여 독려 및 우수 실천사례 발굴 등이다. 공사는 협업사업의 총괄 기획과 홍보를 맡고, 한국관광협회중앙회는 회원사 네트워크를 통한 참여기업 발굴과 의견 수렴을 담당한다. 윤경포럼은 인증제 운영과 심사, 인증지원책 마련을 맡는다.
공사 박성혁 사장은 "관광산업의 지속가능성과 서비스 품질은 종사자가 존중받는 건강한 일터에서 출발한다"라며, "관광업계에 언어폭력 근절은 물론 상호존중과 인권경영 문화가 더욱 확산되도록 관계기관과 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.
jyyang@newspim.com