[핌in현장] 에스파, 쇠 맛 넘어 신맛으로 컴백…"긍정 에너지 받아 가시길"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 에스파가 쇠맛을 넘어 '신맛'의 음악으로 돌아왔다.

에스파가 28일 서울 송파구에 위치한 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)' 발매 기념 미디어 간담회를 열고 "정규 1집이 많은 사랑을 받아서 부담도 있지만 설레는 마음으로 준비했다"고 밝혔다.

이번 앨범 동명 타이틀곡 '레모네이드'는 서양 속담 '삶이 네게 레몬을 준다면 레모네이드를 만들어라(If life gives you lemons, make lemonade)'를 소재로 활용했다. '어떤 시련과 고난이 닥쳐오더라도 기회로 만들겠다'라는 긍정적인 메시지가 담겼다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 에스파. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.05.28 alice09@newspim.com

이날 카리나는 "이번 정규앨범은 저희에게 의미가 크다. 정규 1집을 너무 많이 사랑해주셨던 만큼, 회사분들과 많이 상의했다. 어떤 모습을 보여드릴 수 있을까 고심하며 나온 앨범"이라며 "더 성장한 모습을 보여드릴 테니까 많은 기대 부탁드린다"며 소감을 전했다.

지젤은 "오랜만에 정규 앨범으로 인사 드리게 돼서 기쁘고 감사한 마음이 크다. 지난 정규 앨범이 기대 이상으로 너무 큰 사랑을 받았는데, 앨범에서도 많은 사랑 부탁 드리고 싶다. 완성도 높고 좋은 노래들 많으니까 많이 기대해달라"고 강조했다.

윈터 역시 "너무 설렌다. 정규앨범이라서 수록곡 하나에도 저희의 다양한 분위기와 이야기를 담으려고 노력했다. 많은 분들이 '역시 에스파다'라고 느껴주셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

닝닝은 "이번 앨범은 에스파만의 강렬한 매력도 있지만, 동시에 여유롭고 쿨한 에너지도 느끼실 수 있을 것"이라며 "자신 있게 준비했다"고 덧붙였다.

이번 정규 2집은 각기 다른 장르와 무드 속에서도 자신만의 방식으로 살아가는 태도와 진솔함을 담아냈다. 또한 이를 통해 독창적인 광야 세계관의 새 시즌을 암시해 컴백 전부터 큰 주목을 받기도 했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 에스파의 정규 2집 '레모네이드' 티저 이미지. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.05.28 alice09@newspim.com

이에 카리나는 "이번 앨범부터 새로운 세계관이 시작된다. 저희가 '쇠 맛'이라고 많이 표현했는데, 이번에는 '신 맛'으로 돌아왔다"고 설명했다. 이어 윈터는 "정규다 보니까 에스파가 보여줘야 하는 다른 매력들을 담고 싶었다"고 운을 뗐다.

이어 "결국에는 에스파가 새롭게 열어갈 세계관과 방향성을 보여준다는 점에서 잘 연결돼 있는 것 같다. 수록곡을 보면 강렬하고 무게감 있는 곡도 있고 재치 있고 에너제틱한 곡까지 다양한 매력을 만나보실 수 있다. 에스파를 다양하게 즐기실 수 있는 앨범이 된 것 같다"고 부연했다.

에스파는 신보에서 선공개곡 '홀 디퍼런트 애니멀(Whole Different Animal, WDA)'과 '레모네이드'를 더블 타이틀곡으로 내세웠다.

지젤은 더블 타이틀의 차이점에 대해 "'WDA'는 약간 다크하고 압도적인 느낌이 있다면, '레모네이드'는 그보다 훨씬 더 키치하고 개구진 느낌"이라며 "두 곡의 무드가 달라서 뮤직비디오 찍을 때도 재미있던 기억이 있다"고 답했다.

윈터는 "'레모네이드'는 에스파만의 위트를 가장 잘 담은 곡이라고 생각한다. 아무리 위기의 상황이 닥쳐도 통쾌하게 갈아마시겠다는 가사가 특징이다. 이렇게 저희만의 방식으로 긍정적인 메시지를 재치있게 풀어내서 가장 애착이 가는 곡 중 하나"라고 자신했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 에스파. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.05.28 alice09@newspim.com

특히 "이 노래는 처음부터 귀에 많이 남았었다. 이번에는 쇠맛보다 신맛에 가깝지 않을까 생각했는데, 앨범 하이라이트 메들리가 공개되고 팬들이 '쇠콤달콤'이라는 말을 해주셨다. '쇠맛'도 팬들이 먼저 지어줬는데 '쇠콤달콤'도 마음에 든다"며 웃었다.

에스파는 노래뿐 아니라 앞서 이야기한 세계관으로도 큰 주목을 받았다. 이들은 현실 세계의 멤버들과 가상 자아인 '아이 에스파'가 공존하고, 이를 위협하는 존재와 맞선다는 세계관을 갖고 있다.

윈터는 새로운 세계관에 대해 "지금까지 에스파만의 색을 보여드렸다면 이번에는 그 세계관이 더 확장되는 앨범이라고 생각하시면 좋을 것 같다"고 말했다.

이어 "익숙한 에스파만의 강렬함도 있지만 그 안에서 더 단단해진 메시지와 새로운 방향성을 느끼실 수 있을 것 같다. 팬분들이 들으면서 '에스파가 또 새로운 문을 열었구나' 느끼시면 좋을 것 같다"고 설명했다.

카리나 역시 "세계관을 통해서 주체적으로 당당한 나 자신을 전하려고 했다. 확장된 세계관도 '시련과 혼란이 닥쳐도 이 쇠콤달콤한 에너지로 갈아마셔버리겠다'는 긍정적인 에너지를 담았으니까 '레모네이드' 들으시면서 여러분도 에너지를 얻어가셨으면 좋겠다"고 부연했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 에스파. [사진=SM엔터테인먼트] 2026.05.28 alice09@newspim.com

에스파는 2020년 데뷔와 동시에 '넥스트 레벨', '위플래시', '슈퍼노바', '아마겟돈' 등 발매하는 곡마다 히트곡 대열에 올리며 음원차트를 장악했다. 멤버들은 이번 앨범에도 강한 자신감을 내비친 만큼, 성적에 대한 이야기가 빠지지 않았다.

카리나는 "정규 1집보다 잘 되면 너무 좋을 것 같다. 그래도 '레모네이드'의 메시지가 너무 좋기 때문에, 저희 곡으로 많은 분들이 좋은 에너지를 받으셨으면 좋겠다. 저희의 이번 컴백 목표는 그것 뿐"이라고 희망했다.

정규 2집으로 새로운 세계관의 챕터를 연 이들은 오는 9월 서울 고척스카이돔에 첫 입성하며 새 월드투어의 포문을 연다. '싱크: 컴플렉시티'에서도 '균열(크랙·CRACK)'이라는 핵심 키워드를 바탕으로 서울과 대만 타이베이, 브라질 상파울루, 멕시코 멕시코시티 등에서 팬들과 만날 계획이다.

윈터는 "고척돔에서는 콘서트를 보기만 했는데, 그 큰 공연장에 저희가 입성한다는 게 아직도 믿기지 않는다. 그 정도의 영향력을 가질 수 있었던 것도 팬들 덕분"이라며 "그래서 더 좋은 에너지를 전달해드려야겠다는 마음가짐을 새롭게 갖고 최선을 다해 임할 것"이라고 밝혔다.

오는 29일 오후 1시에 발매되는 에스파의 정규 2집 '레모네이드'에는 더블 타이틀곡 'WDA'와 '레모네이드'를 포함해 '스위치블레이드(Switchblade)', '쉐이킨(SHAKIN')', '바이트(Bite)', '롤(Roll)' 등 총 11곡이 수록된다.

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