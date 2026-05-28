[6·3 지선] 오세훈 "더 정신 바짝 차리겠다…보수 마지막 보루 지켜달라"

"틈새·사각지대까지 더 집요하게 살필 것"

"서울마저 내준다면 합리적 보수 소멸해"

"정체·퇴보 혹은 글로벌 탑3 도시 갈림길"

"검증 피하는 후보, 시민 무시·오만의 극치"

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련, "서울시정을 책임졌던 사람으로서 말로 다 표현할 수 없는 무거운 책임을 통감한다"며 "불의의 사고로 희생되신 분들의 명복을 빌며, 큰 슬픔에 잠겨 계실 유가족 여러분께 고개 숙여 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

오세훈 후보는 28일 오후 종로구 선거캠프에서 기자회견을 열어 "그날 이후 제 마음은 한순간도 편하지 않았다. 사고 직후 선거운동을 멈춘 것도 무엇보다 사고 수습과 현장 점검이 우선이라고 생각했기 때문"이라며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 28일 오후 서울 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 2026.05.28 yeawon2@newspim.com

오 후보는 "그동안 진심으로 시정의 최우선 가치를 언제나 안전에 두었다"며 "서울 전역 공공 공사장 CCTV 설치 100%를 어렵게 이뤄낸 것도 사고를 줄이고 시민의 불안을 덜기 위한 절박함 때문이었다. 지하철 스크린도어 전 역사 설치도, 안전만큼은 최고의 도시로 만들고자 했던 소신 때문이었다"고 했다.

그러면서 "이번 일을 겪으며 아직도 부족하고 또 부족하다는 사실을 절감했다"며 "더 정신 바짝 차리고 챙기겠다. 스스로를 가혹하게 채찍질하며, 현장의 작은 위험 신호 하나도 놓치지 않도록, 틈새와 사각지대까지 더 집요하게 살피겠다"고 강조했다.

오 후보는 "서울이 정체와 퇴보의 시대로 돌아가느냐, 아니면 멈춤 없이 글로벌 탑3 도시로 올라가느냐를 가르는 참으로 중대한 갈림길"이라며 "그렇기에 시민 여러분의 매서운 질책도, 뜨거운 기대도 모두 제가 짊어져야 할 숙명이라고 생각한다. 그 무거운 사명감을 안고, 저는 한 발 한 발 뚜벅뚜벅 전진하겠다"고도 했다.

정원오 더불어민주당 후보를 향해서는 "토론을 회피하고 검증을 피해 다니는 후보, 부패와 무능으로 얼룩진 후보를 시장 후보로 내놓은 여당의 행태는 서울시민을 노골적으로 무시하는 오만함의 극치"라고 꼬집었다.

이어 "권력이 일방적으로 선택한 후보가 아니라, 시민이 직접 검증하고 선택한 후보가 서울을 책임져야 한다. 민심이 얼마나 무섭고 무거운지, 투표로 똑똑히 보여달라"고 덧붙였다.

오 후보는 "서울에서 오세훈마저 무너지면 시민을 대신해 바른말을 할 야당의 존재 자체가 완전히 삭제되는 것"이라며 "서울마저 내어준다면 이 땅에 합리적이고 건강한 보수를 다시 일으켜 세울 최소한의 바탕조차 소멸하는 것이다. 균형을 잡을 수 있도록, 부디 마지막 보루를 지켜달라"고 호소했다.

kh99@newspim.com