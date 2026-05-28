GH, 현대건설컨소시엄과 제3판교 테크노밸리 건립사업 협약 체결

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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = GH(경기주택도시공사)는 제3판교 테크노밸리 건립사업 우선협상대상자인 현대건설 컨소시엄과 사업협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

제3판교 테크노밸리 조감도. [사진=GH]

협약에는 주관사인 현대건설을 비롯해 대우건설, 금호건설, 동부건설, 신동아종합건설, 우미토건, 이에스아이가 함께 참여했다.

지난해 10월 우선협상 대상자 선정 후 실무 협상을 마무리 지은 GH는 이번 협약을 기점으로 사업 추진에 박차를 가하며 본격적인 실행 단계에 돌입한다는 계획이다.

GH는 특별계획구역 세부개발계획 수립 및 지구단위계획 변경 등 관련 절차를 추진하고 성남시 통합심의와 건축허가 등 인허가 절차를 순차적으로 진행한다.

이후 관련 절차를 마무리하는 대로 내년 하반기 착공을 목표로 사업을 본격화할 방침이다.

제3판교 테크노밸리는 성남금토 공공주택지구 내 자족시설용지 약 6만㎡ 부지에 연면적 약 44만㎡ 규모로 조성되는 대규모 복합단지다.

김용진 GH 사장은 "이번 사업협약 체결은 제3판교 테크노밸리 조성을 위한 본격적인 출발점"이라며 "공공과 민간의 긴밀한 협력을 바탕으로 사업을 차질 없이 추진해 첨단산업과 주거, 문화가 공존하는 혁신 복합단지를 조성해 나가겠다"고 말했다.

한편 GH는 이달에 독자적 공공지식산업센터 브랜드인 'GH biz&(지에이치 비즈앤)' 상표 등록을 완료하고 GH형 공공지식산업센터 사업을 본격 추진하고 있다.

공공지식산업센터 개발 및 운영 노하우를 집약한 이번 브랜드 구축은 미래 첨단산업 기업의 성장 기반을 강화하기 위한 것으로 제3판교 테크노밸리 조성에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

ssamdory75@newspim.com