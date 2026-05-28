원주 범시민연대 "유착 비위 무관용 원칙 촉구"…29일 기자회견

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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 성매매집결지 폐쇄를 위한 범시민연대는 29일 오후 1시 강원 원주경찰서 앞에서 '성매매 알선사건 무마 개입 현직 경찰 실형 선고'를 주제로 기자회견을 진행할 예정이라고 28일 밝혔다.

범시민연대에 따르면 춘천지법 원주지원은 성매매 알선 사건 무마에 개입한 현직 경찰관에게 실형을 선고하고 법정구속했다. 이 경찰관은 성매매 업주 사건과 관련해 고발인에게 허위 진술을 요구하고 금전 전달에 관여한 혐의로 기소됐다.

자료사진.[뉴스핌 DB] 2025.05.08 atbodo@newspim.com

범시민연대는 이번 사건이 개인의 일탈이 아닌 성매매 산업과 일부 경찰 간의 유착 문제를 드러낸 중대한 사안이라고 전하면서 큰 분노와 배신감을 느낀다고 밝혔다.

또 범시민연대는 "원주는 강원도에서 유일한 성매매집결지가 있는 지역으로 시민사회와 지역 기관들이 오랜 기간 희매촌 폐쇄 및 아동·청소년 성착취 예방에 힘써왔다"며 이 과정에서 경찰도 협력해왔다고 믿어왔다고 강조했다.

이들은 사건 관련 사실 확인을 위해 경찰서를 방문했으나 "원주경찰 사건이 아니다"라는 답변을 받았다고 밝히며 이에 강한 유감을 표명했다. 이어 "공적 책임을 가진 기관이 시민사회와 협력하기보다는 사건을 축소하거나 은폐하려 했다는 의혹은 결코 가볍게 볼 수 없는 문제"라고 비판했다.

이번 기자회견에서 범시민연대는 성매매업소와 경찰 간의 유착 관계에 대한 전수조사, 사건 담당 경찰 및 인사이동 경찰과 지역 업자 간의 사적 접촉 차단 대책 마련, 성매매 단속 및 감찰 시스템의 전면 재점검, 그리고 유착 비위에 대한 무관용 원칙 적용 등을 촉구할 계획이다.

범시민연대는 "희매촌 문제는 여성 인권과 주민 안전, 아동·청소년 보호의 중대한 문제다"라며 "원주경찰이 시민들에게 공식 사과하고 신뢰 회복을 위해 대대적으로 쇄신해야 한다"고 밝혔다.

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