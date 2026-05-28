보성군, 공보의 공백 '경력의사'로 메운다

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 28일 공중보건의 감소 대응 위해 시니어 의사 채용했다
- 시니어 의사는 6월1일부터 보건소 진료와 예방접종·만성질환 관리 맡는다
- 군은 공중보건의 우선 배치·응급실 지원 등으로 24시간 응급의료 체계 강화했다
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 보성군이 공중보건의사 감소에 대응해 시니어 의사를 채용하고 응급의료 지원을 강화한다.
보성군은 전국적인 공중보건의사 감소에 따른 농어촌 의료 공백을 줄이기 위해 시니어 의사를 채용, 오는 6월 1일부터 보건소 진료를 시작한다고 28일 밝혔다.
채용된 시니어 의사는 전문의 취득 후 대학병원과 종합병원 등에서 임상 경험을 쌓은 인력으로 주민 진료를 비롯해 국가예방접종, 영유아 건강검진, 만성질환 관리 등 지역보건의료사업 전반을 맡게 된다.
군은 응급의료 공백 최소화를 위해 공중보건의를 우선 배치하고 응급실 운영비를 지원하는 등 야간·휴일 취약 시간대 대응체계 유지에도 주력하고 있다.
또 보성아산병원과 벌교삼호병원 응급실의 24시간 운영을 위해 재정·행정적 지원을 지속하며 지역 응급의료 기반을 강화하고 있다.
김학성 보성군 보건소장은 "시니어 의사 채용과 응급실 지원을 통해 필수의료 공백을 최소화하겠다"며 "군민들이 안정적으로 의료서비스를 이용할 수 있도록 지역 의료 안전망 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com