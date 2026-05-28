경기아트센터, 흥·재미 담은 공연 두 편 6월 5일·6일 선봬

국악·트롯이 어우러진 콘서트 '온고지신'·한국형 종합뮤지컬 마당놀이 '신뺑파전'

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기아트센터는 6월 전통의 흥과 대중적 재미를 함께 담은 공연 두 편을 잇달아 선보인다고 28일 밝혔다.

온고지신_포스터. [사진=경기아트센터]

센터에 따르면 국악과 트롯이 어우러진 콘서트 <온고지신>과 한국형 종합뮤지컬 마당놀이 <신뺑파전>이다. 각기 다른 형식으로 전통예술을 풀어내며 남녀노소 누구나 쉽고 즐겁게 즐길 수 있는 시간을 마련한다.

먼저 오는 6월 5일 오산문화예술회관 대공연장에서 열리는 '경기도민을 위한 어울림 콘서트 – 국악과 트롯의 향연 <온고지신>'은 전통 연희부터 민요, 한국무용, 트롯까지 한자리에서 만날 수 있는 공연이다.

이번 공연에는 국가무형유산 서도소리 예능보유자 이춘목을 비롯해 경기민요 예능보유자 이호연, 트롯 가수 신승태, 민요자매, 이미희 필무용단, 국악연희단 하랑 등이 출연한다. 국악 특유의 깊이와 흥을 대중적인 감각으로 풀어내며 세대가 함께 공감하고 즐길 수 있는 무대를 선보일 예정이다.

이어 6월 6일 경기아트센터 소극장에서는 마당놀이 <신뺑파전>이 관객을 만난다. <신뺑파전>은 고전 판소리 <심청전>을 현대적 감각으로 재해석한 작품으로 마당놀이 특유의 해학과 풍자, 유쾌한 웃음을 담아낸다. 국립극장 마당놀이 주요 출연진을 비롯해 12인조 국악오케스트라, 강성현 사물연희단, 아테라 아트 컴퍼니 무용단 등 총 35여 명의 출연진이 함께 무대를 꾸민다.

특히 국악과 연기, 춤, 영상 요소를 결합한 한국형 종합뮤지컬 형식으로 구성돼 대형 영상 연출과 배우들의 생동감 있는 연기가 어우러지며 한층 풍성한 볼거리를 제공한다. 익숙한 <심청전> 이야기를 현대적으로 풀어내 전통 공연의 색다른 매력을 전할 예정이다.

신뺑파전_포스터. [사진=경기아트센터]

경기아트센터 관계자는 "전통예술이 어렵게 느껴지는 관객들도 부담 없이 즐길 수 있도록 다양한 형식의 공연을 기획하고 있다"며 "가족 단위 관객부터 전통예술 애호가까지 함께 웃고 공감할 수 있는 시간이 되길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com