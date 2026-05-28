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2026.05.28 (목)
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민주노총경기본부·장애인단체 "모든 노동자·장애인에게 투표할 권리를"

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  • 민주노총 경기본부와 장애인단체 등이 28일 모든 노동자·장애인 참정권 보장을 정부·지자체에 촉구했다.
  • 이들은 교대제·특수고용·플랫폼 노동자와 영세사업장 노동자의 투표시간·임금보장 부재를 구조적 차별이라 지적했다.
  • 단체들은 장애인 투표소 접근권·점자·쉬운 자료 확대와 투표보조 범위·공적 보조인 도입 등 선거제도 전면 개선을 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

28일 경기지방선거 앞두고 참정권 사각지대 고발 및 차별 없는 제도 개편 촉구
5인 미만·특고·플랫폼 노동자 생계 이유로 투표 포기…'선거일 유급휴무' 요구
경기장애인차별철폐연대 "물리적 장벽… 발달장애 등 투표 보조 확대해야"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 도내 노동시민사회단체와 장애인 인권 단체들이 한자리에 모여 모든 노동자와 장애인의 실질적인 참정권 보장을 정부와 지방정부에 강력히 촉구하고 나섰다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 모든 노동자와 장애인의 실질적인 참정권 보장을 정부와 지방정부에 강력히 촉구하고 나섰다. 2026.05.28 beignn@newspim.com

전국민주노동조합총연맹 경기지역본부와 경기장애인차별철폐연대 등은 28일 공동 기자회견을 열고 "현재의 선거제도는 고용 형태와 사업장 규모, 장애 여부에 따라 누군가에게는 너무 쉽고 누군가에게는 투표장 문턱조차 넘기 힘들게 설계되어 있다"며 "헌법이 보장한 참정권의 배제 장벽을 무너뜨려야 한다"고 목소리를 높였다.

이들은 "병원, 돌봄, 판매서비스, 건설 현장 등 교대제 노동자들은 업무 일정에 묶여 투표할 시간조차 보장받지 못한다"며 "특히 근로기준법 사각지대에 놓인 5인 미만 사업장 노동자나 비정규직, 특수고용·플랫폼 노동자들은 하루 일당을 포기해야만 투표장으로 향할 수 있는 구조적 차별에 직면해 있다"고 고발했다.

현장 발언에 나선 조용준 건설노조 수도권남부본부 수석부본부장은 "건설노동자들은 불규칙한 장시간 노동과 일용직 구조 속에서 하루 임금을 잃을까 두려워 권리를 포기하고 있다"며 일선 현장의 투표권 침해 방치를 원청과 정부가 해결해야 한다고 촉구했다.

주성중 공공운수노조 라이더유니온지부 경기지회장 역시 "배달 라이더들은 휴일 미션 등으로 수입을 보전해야 해 쉬기 어렵다"며 특수고용노동자까지 전면 적용되는 '선거일 유급휴무 법제화'를 요구했다.

권달주 경기장차연 상임공동대표는 "휠체어 이용 장애인은 계단과 협소한 출입구 때문에 투표소 진입 단계부터 가로막힌다"며 "시각장애인을 위한 점자 공보물 제작이 의무가 아니고 발달장애인을 위한 알기 쉬운 자료도 부족해 정책을 스스로 판단할 기회가 박탈당하고 있다"고 조목조목 비판했다.

이어 "현행법상 신체장애 등으로 제한된 투표보조 대상을 발달장애나 정신장애, 고령 등으로 혼자 기표가 어려운 선거인까지 대폭 확대하고 가족이 아닌 공적 보조인력을 운영해 독립적인 투표권을 보장해야 한다"고 정부와 중앙선거관리위원회에 구체적인 제도 개선을 요구했다.

김진희 민주노총 경기본부장은 "주권자로서의 참정권은 사용자의 재량이 아니라 명확한 법과 제도로 완성될 때 온전히 보장받을 수 있다"면서 "모든 노동자에게 근로기준법을 전면 적용하고 장애인 선거권을 국가의 실질적 책임으로 제도화할 때까지 취약 노동자 및 장애인 당사자들과 연대해 끝까지 투쟁하겠다"고 밝혔다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 정부와 중앙선거관리위원회에 구체적인 제도 개선을 요구했다. 2026.05.28 beignn@newspim.com

선거철을 맞아 각 진영의 세 대결이 본격화되는 가운데 우리 사회 노동·복지 안전망의 사각지대에 놓인 소외된 주권자들의 참정권 보장 목소리는 향후 지방정부와 행정당국이 해결해야 할 정책적 과제로 떠오르고 있다.

beignn@newspim.com

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尹, '한덕수 재판 위증' 1심 무죄 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 위증 혐의를 받는 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다. 윤석열 전 대통령이 28일 한덕수 전 국무총리 재판에 증인으로 출석해 위증했다는 혐의 사건 1심에서 무죄를 선고받았다. 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있는 윤 전 대통령이 법원에서 무죄를 선고받은 것은 이번이 처음이다. 윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 혐의 재판에 증인으로 출석해 처음부터 국무회의를 거쳐 계엄 선포를 하려 했던 것처럼 허위로 증언한 혐의를 받는다. 윤 전 대통령은 처음부터 국무위원을 불러야 한다고 생각했느냐는 질문에, 당연히 요건은 갖춰야 했다며 원래부터 그렇게 하려 했다는 취지로 답했다. 그러나 윤 전 대통령이 한 전 총리의 건의를 받고 나서야 국무회의를 열려고 했다는 것이 특검 측 시각이다. 이날 재판부는 "피고인이 한덕수 등 6명과 처음으로 집무실에서 회동했을 당시 2차로 연락받고 온 최상목에게 교부할 계엄 문건이 미리 준비된 점, 피고인이 (1차) 회동을 마치자마자 김정환 (전 대통령실 수행실장)에게 최상목 등 국무위원 6명을 특정해 대통령실로 오라고 연락한 걸 보면 6인 회동 이후 국무위원을 2차로 소집할 계획을 가지고 있었던 걸로 보인다"고 판단했다. 또한 "김용현이 계엄 직후 검찰 조사에서 피고인이 계엄할 때 뭐가 필요한지 물어봐서 계엄 선포문, 국무회의 안건 상정, 포고령 등을 얘기한 적이 있다고 했다"며 "피고인은 한덕수의 건의와 상관없이 처음부터 국무위원 소집하려고 했을 가능성이 높아 보인다"고 덧붙였다. 재판부는 "위증죄는 경험한 사실에 관해 기억에 반하는 사실을 진술할 때 성립하며 주관적 평가 등은 위증죄의 대상이 아니다"며 "당시 국무회의가 법률상 심의에 해당할 수 있는지는 별론으로 하고, 처음부터 의사정족수를 갖춘 국무회의를 소집할 생각이 있었다는 피고인의 진술은 피고인의 의견 내지 주관적 평가에 불과해 위증죄의 대상이 될 수 없다"고 했다. 약 7분 동안 진행된 선고 내내 서 있던 윤 전 대통령은 무죄의 공시를 원하느냐는 재판장의 질문에 고개를 끄덕인 뒤 퇴정했다. 윤 전 대통령은 현재 총 8개의 형사재판을 받고 있다. 이중 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역, 체포방해 혐의 항소심에서 징역 7년을 각각 선고받았다. 나머지 재판들은 현재 1심 심리가 진행 중이거나 선고를 앞두고 있다. hong90@newspim.com 2026-05-28 10:58
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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