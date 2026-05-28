[내일날씨] 전국 대체로 맑고 기온 올라…서울 한낮 28도

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 29일인 금요일은 전국이 대체로 맑겠으나, 동해안 오전까지 가끔 구름이 많겠다. 낮 최고기온은 28도에 달하겠다.

28일 기상청에 따르면 오는 29일 우리나라는 중국 내륙의 고기압이 다가와 그 가장자리 또는 고기압 영향권에 들어 대체로 맑을 전망이다. 다만 맑은 날씨에 햇빛에 의해 지표면이 가열돼 기온이 크게 오를 것으로 관측된다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 초여름 날씨를 보인 25일 오후 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.05.25 gdlee@newspim.com

동해안 지역은 오전 시간대까지 가끔 구름이 많은 날씨를 보이다가 점차 개겠다.

아침 최저기온은 13~19도로 전망된다. ▲서울 17도 ▲인천 17도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲대전 15도 ▲대구 17도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲부산 19도 ▲제주 18도 ▲울릉도·독도 16도다.

낮 최고기온은 22∼28도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 28도 ▲인천 27도 ▲춘천 28도 ▲강릉 26도 ▲대전 27도 ▲대구 27도 ▲전주 26도 ▲광주 27도 ▲부산 25도 ▲제주 24도 ▲울릉도·독도 23도다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 전 해상에서 0.5~2.0m로 예상된다.

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