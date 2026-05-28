[내일날씨] 전국 대체로 맑고 기온 올라…서울 한낮 28도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 29일 중국고기압 영향으로 전국 대체로 맑다고 밝혔다
- 동해안은 오전까지 구름 많다가 점차 개고 낮 최고 28도 안팎까지 오르겠다
- 전국 아침기온 13~19도, 낮 22~28도로 일교차 크고 바다 물결은 전반적으로 낮겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 29일인 금요일은 전국이 대체로 맑겠으나, 동해안 오전까지 가끔 구름이 많겠다. 낮 최고기온은 28도에 달하겠다.
28일 기상청에 따르면 오는 29일 우리나라는 중국 내륙의 고기압이 다가와 그 가장자리 또는 고기압 영향권에 들어 대체로 맑을 전망이다. 다만 맑은 날씨에 햇빛에 의해 지표면이 가열돼 기온이 크게 오를 것으로 관측된다.
동해안 지역은 오전 시간대까지 가끔 구름이 많은 날씨를 보이다가 점차 개겠다.
아침 최저기온은 13~19도로 전망된다. ▲서울 17도 ▲인천 17도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲대전 15도 ▲대구 17도 ▲전주 16도 ▲광주 16도 ▲부산 19도 ▲제주 18도 ▲울릉도·독도 16도다.
낮 최고기온은 22∼28도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 28도 ▲인천 27도 ▲춘천 28도 ▲강릉 26도 ▲대전 27도 ▲대구 27도 ▲전주 26도 ▲광주 27도 ▲부산 25도 ▲제주 24도 ▲울릉도·독도 23도다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 전 해상에서 0.5~2.0m로 예상된다.
calebcao@newspim.com