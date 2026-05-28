[6·3 지선] 서울선관위, '밀실개표' 의혹 제기 한만중 고발…정근식 "사퇴해야"

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서울선관위, 허위사실 공표·후보자 비방 의심 신고건 고발 조치

정근식 "밀실 개표 주장 사실 아냐…서울교육 미래 위해 사퇴하라"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육감 진보 진영 단일화 경선을 둘러싸고 부정 투표 의혹 등을 제기해 온 한만중 후보가 허위사실 공표 혐의로 경찰 수사 대상에 올랐다.

정근식 6·3 전국동시지방선거 서울시교육감 후보는 28일 서울 종로구 소재 선거사무소에서 긴급 기자회견을 열고 "한 후보가 경선불복을 정당화하기 위해 내세워 온 주장이 오히려 허위사실 공표와 후보자 비방의 문제로 선관위 고발 조치의 대상이 됐다"고 밝혔다.

정근식 6·3 전국동시지방선거 서울시교육감 후보가 28일 서울 종로구 선거사무소에서 긴급기자회견을 열고 발언하고 있다. [사진=정근식 캠프]

정 후보 측에 따르면 서울시선거관리위원회는 한 후보의 허위사실 공표 및 후보자 비방 의심 행위에 대한 신고를 접수한 뒤 사실관계를 확인·조사했고 지난 22일 공직선거법 위반행위에 대해 고발 조치했다. 서울시선관위는 27일 신고인에게 문자와 온라인 답변으로 고발 조치 사실을 통보했다고 한다.

진보 진영 단일화 협의체인 '2026 서울 민주진보교육감 단일화 추진위원회'(추진위)는 앞서 시민참여단 투표에서 과반을 얻은 정 후보를 단일 후보로 확정했다.

그러나 한 후보는 추진위가 정 후보를 단일 후보로 만들기 위해 투표 과정에 조직적으로 관여했다고 주장하며 경선 결과를 받아들이지 않았다.

한 후보는 지난달 추진위의 부정 투표 의혹과 정 후보의 관련 여부를 확인해달라며 경찰에 수사를 요청하기도 했다.

이후 시민참여단 개표 당시 정 후보 측 참관인으로 참여했던 손모 씨는 한 후보가 정 후보를 떨어뜨릴 목적으로 허위사실을 유포하고 있다며 서울시선관위에 신고했다.

서울시선관위는 손씨가 낸 자료와 진술 등을 바탕으로 사실관계를 검토한 뒤 수사 필요성이 있다고 보고 한 후보를 경찰에 고발했다.

실제 개표는 후보자 측 대리인과 개표참관인이 입회한 상태에서 진행됐고, 한 후보 측 대리인도 개표 과정에 참여해 개표 결과표에 서명했다는 것이 정 후보 측 설명이다.

시민참여단 명부 사전 입수 의혹에 대해서도 객관적 근거가 없다고 했다. 정 후보 측은 "시민참여단이 교육계, 시민사회, 학부모, 지인 관계망 등으로 구성돼 한 사람이 여러 후보 측 연락망에 동시에 포함될 수 있었다"고 반박했다.

정 후보는 이날 기자회견에서 "선관위의 고발은 단순한 의견 차이나 정치적 공방 수준을 넘어 법적 조치가 필요하다고 판단한 것"이라며 "이번 사안은 한 후보가 경선불복의 명분으로 삼아 온 주장과 직접 연결돼 있다"고 지적했다.

한 후보를 향해서는 "지금이라도 허위 주장을 거두고 유권자와 경선에 참여한 시민참여단에게 진심으로 사과해야 한다"며 "서울시교육감 선거가 허위사실과 비방, 근거 없는 의혹과 경선불복의 장으로 전락해서는 안 된다. 민주진보 진영의 승리와 서울교육의 미래를 위해 사퇴해달라"고 촉구했다.

jane94@newspim.com