완도군, 치유객 80만 명 돌파…체류형 해양치유 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장기프로그램·빅데이터 추진

[완도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 완도군은 해양치유를 축으로 체류형 관광을 확대하며 지역소멸 대응에 나선다고 28일 밝혔다.

당일 관광을 넘어 일정 기간 머무르는 '체류형 치유'로 생활인구를 늘리고 지역경제를 활성화한다는 구상이다.

완도해양치유센터 전경. [사진=완도군] 2026.05.28 saasaa79@newspim.com

핵심 거점인 완도해양치유센터는 해수·해조류·머드 등을 활용한 16개 테라피실을 갖췄다. 전신 이완, 스트레스·통증 완화, 혈액순환 개선, 수면장애 완화 등에 도움이 되는 프로그램을 운영 중이다.

지난달 27일 기준 센터 방문객은 14만 600여 명이며 청산 해양치유공원과 약산 해안치유의 숲 등 연계 방문을 포함한 치유객은 65만 7000여 명으로 집계됐다. 숙박·식음·관광 소비로 약 200억 원 규모의 경제 효과도 발생한 것으로 분석됐다.

군은 체류 기간 확대에 초점을 맞춰 1박2일부터 5박6일까지의 장기 해양치유 프로그램을 운영하고 있다. 바다·숲·섬을 아우르는 통합 프로그램으로 해양치유, 해양기후치유, 산림치유, 섬 투어, 전복 채취 등 해양활동, 치유 식단 체험 등이 포함된다.

치유 효과 검증과 표준화를 위해 참여자의 건강·심리 변화를 분석하는 '해양치유 빅데이터 플랫폼'도 구축 중이다. 이를 기반으로 제도화와 함께 의료·보험 연계 산업으로의 확장도 추진한다.

해변 맨발 걷기, 난대림 산림치유 등 자연 기반 프로그램과 해조류 중심 치유 식단도 함께 운영되며, 완도 모델은 관광을 넘어 통합 건강관리 서비스로 확대되고 있다.

군 관계자는 "완도의 바다와 숲, 섬을 하나의 치유 플랫폼으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

saasaa79@newspim.com