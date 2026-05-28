이원택 전북도지사 후보 "어르신 일자리 10만개 확보…전북형 돌봄체계 구축"

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손주돌봄수당·경로당 무상급식 등 초고령사회 대응 정책

의료·생활안전 지원 강화…"선배시민 존중받는 전북"

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 민주당 전북도지사 후보가 초고령사회 대응을 위한 '전북형 AIP(Aging In Place)' 어르신 돌봄 공약을 발표하며 어르신 일자리 10만 개 확보를 약속했다.

이 후보는 28일 "어르신들이 평생 살아온 집과 마을에서 건강하고 존엄한 노후를 보낼 수 있도록 지원하겠다"며 "단순 복지를 넘어 선배시민이 존중받는 전북을 만들겠다"고 밝혔다.

이원택 더불어민주당 전북특별자치도지사 후보가 지역 어르신과 인사를 나누며 현장 민심을 청취하고 있다[사진=이이원택 선거캠프] 2026.05.28 lbs0964@newspim.com

이번 공약에는 어르신 일자리 10만 개 확보, 손주돌봄수당 도입, 경로당 기능 혁신, 의료 접근성 강화, 생활안전 지원체계 구축 등이 담겼다.

이 후보는 전북 특화형 어르신 일자리 1만 개를 추가로 만들어 총 10만 개 규모의 일자리 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 단순 환경정비 중심이 아닌 돌봄·안전·생활지원 분야 등 어르신들의 경험과 역량을 활용하는 '역량 활용형 일자리'를 확대하고, 월 20시간·20만 원 수준의 맞춤형 일자리에 연간 240억 원을 투입할 계획이다.

또 조부모가 월 40시간 이상 손주를 돌볼 경우 아동 1명 기준 월 30만 원, 2명 45만 원, 3명 60만 원을 지원하는 '전북형 손주돌봄수당' 도입도 추진한다.

경로당 기능 강화 방안도 제시됐다. 경로당 5일 무상급식과 주 2회 반찬 지원, 회장·총무 활동비 확대 등을 통해 지역 공동체 돌봄 기능을 강화하겠다는 구상이다.

이와 함께 전북형 도농복합 실버타운 조성과 임플란트·틀니 지원 확대, 찾아가는 전동휠체어 수리 서비스 도입 등 의료·생활 돌봄 공약도 포함됐다. 특히 농촌지역 의료 공백 해소를 위해 경로당 비대면 진료·처방 체계를 구축하는 '온-경로 플랫폼'도 추진할 계획이다.

또 형광등과 문고리, 수도꼭지 교체 같은 생활수리부터 안전손잡이 설치와 문턱 제거 등 주거 안전 개선을 지원하는 '전북 그냥해드림센터' 구상도 내놨다.

이 후보는 "초고령사회 대응은 단순 복지를 넘어 전북의 지속가능성과 공동체를 지키기 위한 핵심 과제"라며 "선배시민이 존중받고 생활 걱정을 덜 수 있는 전북을 만들겠다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com