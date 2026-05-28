정영두 김해시장 후보 "개혁 세력 힘을 모아 현 시정 바로잡아야"

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상대 후보의혹·네거티브 공세 지적

사전투표를 통한 시민 참여 촉구

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 정영두 더불어민주당 김해시장 후보가 사전투표를 하루 앞두고 투표 참여를 촉구하고 상대 후보 관련 의혹에 대한 해명을 요구했다.

정영두 후보는 28일 오전 11시 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "이번 선거는 김해 민생 회복과 향후 도시 발전을 가르는 분기점으로 시민들의 적극적인 투표 참여를 당부드린다"고 말했다.

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 정영두 더불어민주당 김해시장 후보가 사전 투표를 하루 앞둔 28일 오전 11시 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 김해 시민들을 향해 투표 참여를 호소하고 있다. 2026.05.28

그는 "이번 선거는 지역 민생 회복과 시정 교체를 위한 선거"로 규정하며 "지역 내 개혁 세력이 힘을 모아 현 시정을 바로잡아야 한다"고 직격했다.

그는 또"국민의힘 홍태용 후보 측에서 여론 열세 속에서 네거티브 공세에 집중하고 있다"고 주장하며 "그동안 과열 방지를 위해 대응을 자제해왔다"고 밝혔다.

정 후보는 지난 4월 경남선거관리위원회가 선거구민에게 음식물을 제공한 혐의로 김해시 공무원을 검찰에 고발한 사건을 언급하며 "해당 자리에 홍 후보 배우자가 참석한 경위와 목적을 시민에게 밝혀야 한다"고 요구했다.

그러면서 "수사기관은 관련 의혹을 신속하고 철저하게 규명해야 한다"고 목소리를 높였다.

이어 "홍 후보 배우자의 사적 행사에 공무원이 동원됐다는 의혹이 제기된 바 있다"며 "관련 논란에 대해 시민에게 설명하고 책임 있는 입장을 내야 한다"고 날 센 각을 세웠다.

또 "보건복지부 문턱도 넘지 않은 공공의료원 건립 사업계획서를 마치 기획예산처에서 심사 중인 것처럼 왜곡해 시민을 기만했다"고 비판했다.

정 후보는 "민주당 전임 시장들과 선배 공무원들이 이뤄낸 경전철 적자 해소 성과를 폄훼했다"며 "홍 후보는 이러한 허위사실 유포와 시민들을 현혹한 행위에 대해서도 즉각 사과하고 엄중한 책임을 져야 할 것"이라고 쓴소리를 던졌다.

그러면서 "정치가 민생을 돌보지 않고 시민을 두려워하지 않을 때, 주권자가 나설 수 있는 가장 강력한 무기는 바로 '투표'"라며, "내일부터 시작되는 사전투표에 가족, 이웃과 함께 참여해 민생을 살리고 김해의 자존심을 세워달라"고 적극적인 투표 참여를 호소했다.

한편 사전투표는 29일부터 30일까지 이틀간 진행된다.

news2349@newspim.com