강진원 강진군수 후보 "재산신고 정상…가족 삶 정치공세 멈춰야"

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"부모 봉양 생활공간까지 거론에 유감...도 넘은 네거티브"

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 강진원 강진군수 후보 선거대책위원회는 일부 언론의 재산 관련 보도와 관련해 "사실관계를 충분히 반영하지 않은 주장"이라며 반박 입장을 밝혔다.

강 후보 선대위는 "공직자 재산공개와 선거 후보자 재산신고는 제도적 기준과 적용 방식에 차이가 있다"며 "이 같은 차이를 배제한 채 재산을 숨기거나 누락한 것처럼 해석하는 것은 사실과 다를 수 있다"고 28일 밝혔다.

장남 재산과 관련해서는 "과거 공직자 재산공개 당시 이미 포함돼 공개됐던 사항"이라며 "당시에는 공직자윤리법상 고지거부 적용 대상이 아니었다"고 설명했다.

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 강진원 무소속 강진군수 후보가 21일 오전 전남 강진버스여객터미널 앞에서 열린 출정식에서 지지를 호소하고 있다.

이어 "이번 선관위 후보자 재산신고에서는 관련 법령에 따라 직계비속 고지거부 대상에 해당돼 장남이 고지거부를 선택하면서 신고 항목에서 제외된 것"이라고 덧붙였다.

또 "직계비속 고지거부 제도는 독립 생계를 유지하는 성인 자녀 등의 개인정보와 재산권 보호를 위해 법령에 따라 보장된 제도"라며 "모든 후보자와 공직자에게 동일하게 적용된다"고 밝혔다.

강 후보 선대위는 "기사에서 언급된 분양권과 전세권은 모두 법에 따라 정상적으로 공개된 재산"이라며 "숨겨진 재산이나 차명 재산은 아니다"라고 설명했다.

보도에 언급된 아파트에 대해서는 "최근 별세한 장인·장모를 딸이 직접 돌보며 함께 생활해 온 실거주 공간"이라며 "가족을 보살피고 부모를 모셨던 생활공간까지 선거 막판 정치공세 소재로 거론되는 것에 대해 유감을 표한다"고 덧붙였다.

이어 "'강진에는 전세만 있고 광주에 자산이 집중됐다'는 식의 표현은 마치 지역에 대한 애정이나 진정성에 문제가 있는 것처럼 몰아가기 위한 매우 악의적인 프레임"이라고 비판했다.

그러면서 "선거는 정책과 성과로 평가받아야 한다"며 "가족의 생활사와 제도적 신고 차이를 왜곡한 정치공세는 중단돼야 한다"고 말했다.

ej7648@newspim.com