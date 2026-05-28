김관영 전북도지사 후보 "농어촌·K-푸드 대전환으로 전북 미래 열겠다"

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기본소득·청년농·스마트팜 중심 농어촌 7대 공약 발표

새만금 스마트농업·K-푸드 수출허브 구축 비전 제시

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 김관영 전북도지사 후보가 '농어촌이 잘 살고 K-푸드가 세계로 가는 전북'을 기조로 한 농어촌 7대 공약을 발표했다.

김 후보는 28일 김제시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "전북의 무한한 농업 잠재력에 첨단기술과 과감한 정책을 결합해 대한민국 미래를 이끄는 첨단산업 중심지로 만들겠다"며 "농도의 심장 김제에서 기본생활·청년농수산·스마트팜·수출농업 중심의 대전환을 이뤄내겠다"고 밝혔다.

김관영 전북도지사 후보가 농어촌 7대 공약을 발표하고 있다[사진=김관영 선거캠프] 2026.05.28 lbs0964@newspim.com

김 후보는 우선 농어촌 기본생활 패키지와 기본소득 시범사업 확대를 첫 번째 공약으로 제시했다.

그는 "교통과 돌봄, 주거를 묶어 정주여건을 개선하고 순창과 장수에서 추진 중인 기본소득 시범사업을 전북 전역으로 확대할 발판을 마련하겠다"고 약속했다.

또 "재생에너지 수익이 대기업이 아닌 주민소득과 마을 자립으로 환원되도록 하겠다"며 "우량농지를 보호하면서 농민과 상생하는 영농형 태양광 모델을 구축하겠다"고 강조했다.

청년농 육성과 스마트농업 확대 방안도 제시했다. 김 후보는 "예비 농어업인 영농정착지원금과 비축농지 우선 공급, 청년보금자리 주거 지원까지 전주기 밀착 지원체계를 구축하겠다"고 말했다.

또한 "AI와 로봇 기반의 완전 자동화 스마트농업 테스트베드와 헴프산업 메가샌드박스를 새만금에 조성해 글로벌 전략산업 거점을 확보하겠다"고 역설했다.

이어 "새만금 신항만 배후단지에는 스마트 콜드체인을 결합한 수출가공단지를 만들고 익산 국가식품클러스터 2단계를 확대해 미래 푸드테크 기업을 유치하겠다"고 더했다.

이와 함께 △푸드테크 기반 미식관광 활성화 △국립 식품박물관 건립 △권역별 메가클러스터 연계를 통한 14개 시·군 균형발전 전략도 함께 제시했다.

김 후보는 "이번 7대 공약은 단순한 정책 나열이 아니라 농어촌의 생존을 넘어 대한민국 미래 성장동력을 전북이 선점하겠다는 약속"이라며 "농민이 자부심을 느끼고 청년이 돌아오는 전북 농어촌 시대를 열겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com