대구 팔거천~동화천 산책로 조성 완료…금호강 100리길 연결 속도

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구시는 금호강 우안 팔거천에서 동화천에 이르는 5.9km 구간의 산책로 조성이 완료되면서 그동안 단절돼 있던 금호강의 보행 및 자전거 동선 연속성이 확보됐다고 28일 밝혔다. 이에 따라 대구시가 역점 추진 중인 '금호강 100리길' 조성 사업도 한층 탄력을 받을 전망이다.

해당 구간은 그간 산책로가 없어 시민들이 금호강을 따라 이동하는 데 불편을 겪어왔으나 이번 산책로 신설을 통해 보행 환경과 이동 편의성이 크게 개선됐다.

이번 산책로 조성은 총사업비 212억 원이 투입된 '금호강 동변지구 하천환경정비사업'의 일환으로 추진됐다. 낙동강유역환경청은 국가 직접 시행 방식으로 4년에 걸쳐 본 사업을 추진했으며, 동변제 제방 보강과 함께 대구시의 적극적인 건의를 반영해 금호강 우안 팔거천~동화천 구간 산책로를 완공했다.

대구시는 '금호강 100리길' 연결 속도를 낸다.[사진=대구시] 2026.05.28 yrk525@newspim.com

야간 이용 시민들의 보행 안전을 위한 시설도 대구시와 낙동강유역환경청의 협업으로 마련됐다. 당초 계획에는 산책로 조명시설 설치가 포함되지 않았으나, 이용객 불편 해소와 안전사고 예방을 위해 대구시가 추가 설치를 건의했고 낙동강유역환경청이 이를 수용했다.

이에 따라 주변 생태환경에 미치는 영향을 최소화한 태양광 LED 바닥조명이 설치돼 시민들이 야간에도 안전하게 산책할 수 있는 보행 환경이 조성됐다.

대구시는 지난해 8월 완공된 동구 안심 일원 국가생태탐방로에 이어 이번 팔달산책로 완공을 계기로 금호강 친수공간 연결에 더욱 속도를 낼 계획이다. 기후에너지환경부 공모사업으로 추진 중인 '궁산 생태탐방로 조성사업'도 올해 말까지 설계를 마무리한 뒤 착공에 들어갈 예정이며, 이를 통해 '금호강 100리길'을 단계적으로 완성해 나간다는 방침이다.

장재옥 대구광역시 맑은물하이웨이추진단장은 "이번 산책로 준공으로 금호강 100리길 연결이 한 걸음 더 나아가게 됐다"며 "금호강 르네상스 5대 거점 개발과 100리길 연결 사업에 박차를 가해 시민 누구나 즐길 수 있는 열린 금호강 시대를 앞당기겠다"고 말했다.

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