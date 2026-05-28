"사고나면 보험금 받으세요"...대전시, 시민 자전거보험 가입

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 '2026년도 대전시민 자전거보험'을 가입했다고 28일 밝혔다.

보험 가입 대상은 대전시에 주민등록이 돼 있는 모든 시민으로 별도의 가입 절차 없이 자동 가입된다. 보험 기간은 28일부터 내년 5월 27일까지 1년간이다.

자전거를 타고 있는 용인시민들.[사진=용인시청]

이번 자전거보험은 자전거 및 개인 소유 PM 이용 중 발생할 수 있는 각종 사고에 대비하기 위해 마련됐다.

주요 보장 항목은 ▲사망 1200만 원 ▲후유장해 1200만 원 한도 ▲상해 진단위로금 10만~50만 원 ▲입원 위로금 15만 원 ▲사고 벌금 2000만 원 한도 ▲변호사 선임비용 200만 원 한도 ▲교통사고 처리지원금 3000만 원 한도 등이다.

대전시는 시민 안전망 강화를 위해 2009년부터 매년 자전거보험을 가입·운영하고 있으며 최근 5년간 연평균 약 1000건 이상의 보험금이 지급되는 등 시민들의 실질적인 사고 피해 지원 제도로 활용되고 있다.

박민범 대전시 철도건설국장은 "자전거와 PM 이용이 일상화되고 있는 만큼 시민들이 보다 안심하며 이용할 수 있도록 안전환경 조성과 시민 안전망 강화에 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.

한편 보험금 청구 등 자세한 사항은 DB손해보험 고객센터를 통해 확인할 수 있으며 보험금은 사고 발생일로부터 3년 이내 청구 가능하다.

nn0416@newspim.com