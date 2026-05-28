퇴직 경찰·군인, 학교로… 충북교육청 '안전보안관' 전면 배치

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15개교 시범 운영…'학교형 치안망' 구축



[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 퇴직 경찰·소방·군 인력을 학교 현장에 투입하는 '학교 안전보안관' 시범 사업을 본격 가동하면서 학교 안전 체계가 새로운 전환점을 맞고 있다.

단순한 안전 보조 인력을 넘어 사실상 '학교형 생활 치안망'을 구축하려는 시도로 평가된다.

충북교육청. [사진=뉴스핌DB]

충북 교육청은 28일 "도내 15개 시범 운영 학교에 학교 안전보안관 배치를 모두 완료했다"며 "등·하교 안전 지원부터 취약 시간대 순찰, 위기 상황 초기 대응까지 가능한 현장 중심 안전 지원 체계를 구축했다"고 밝혔다.

이번 사업은 현장 경험이 풍부한 퇴직 공공 안전 인력을 자원봉사 형태로 학교에 배치하는 것이 핵심이다.

현재 배치된 인력은 총 15명으로 퇴직 경찰 9명, 소방관 3명, 군인 3명이다.

이들은 학생 등·하교 시간대 교문 주변 안전 관리, 학교 내·외 순찰, 위기 상황 발생 시 초동 대응 역할을 맡는다.

시범 학교는 청주 10곳을 포함해 옥천·진천·음성·단양 등 총 15개 교로 지역별 치안 여건과 안전 수요를 고려해 선정됐다.

과거에는 교직원이 등·하교 지도와 외부인 통제를 병행해야 했지만 인력 부족과 업무 과중으로 실질적인 대응에는 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

퇴직 경찰과 군·소방 인력 투입은 이러한 '현장 공백'을 보완하기 위한 대안으로 읽힌다.

특히 이들은 단순 경비 인력과 달리 범죄 예방과 위기 대응 경험을 갖추고 있어 실제 상황에서 즉각적인 판단과 대응이 가능하다는 점에서 차별성이 있다.

한 교육계 관계자는 "기존 배움터지킴이 제도가 있었지만 상징적 역할에 그치는 경우도 적지 않았다"며 "이번 보안관 제도는 '경험 기반 대응력'이라는 점에서 실효성이 다르다"고 평가했다.

현장 반응도 긍정적이다.

[이미지 =AI 생성] 2026.05.28 baek3413@newspim.com

충북교육청이 상반기 컨설팅을 통해 조사한 결과 보안관이 배치된 학교에서는 학생 안전 체감도 상승뿐 아니라 교직원 업무 부담 감소, 위기 대응력 향상 등에서 높은 만족도를 보인 것으로 나타났다.

특히 교사들은 생활지도와 수업 준비 외에 추가로 부담하던 안전 관리 업무가 줄어든 점을 가장 큰 변화로 꼽는다.

다만 제도의 안정적 정착을 위해서는 넘어야 할 과제도 적지 않다.

현재 보안관은 자원봉사자 신분으로 운영되고 있어 장기적인 인력 확보와 책임 범위 설정에 대한 논의가 필요하다는 지적이 나온다.

또한 지역 간 안전 격차 문제도 남아 있다.

이번 시범사업이 15개 학교에 한정된 만큼, 다른 학교와의 체감 차이가 발생할 수 있다는 것이다.

충북교육청은 올해 시범사업 결과를 종합 분석해 내년에는 사업을 확대할 방침이다.

단순한 일회성 사업이 아니라 학교 안전 정책의 한 축으로 제도화하겠다는 의지로 해석된다.

모지영 정책기획과장은 "학교 안전보안관 배치를 통해 학교폭력 예방과 위기 상황 초기 대응 등 현장에서 체감할 수 있는 변화가 나타나고 있다"며 "학생과 교직원이 안심할 수 있는 촘촘한 안전망 구축으로 이어가겠다"고 밝혔다.

baek3413@newspim.com