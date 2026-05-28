김제시, 국산 콩 가공산업화 공모 선정…200억원 확보

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'콩愛뜰' 논콩산업 거점지구 탄력…생산·가공·유통 체계 구축 등

[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 농림축산식품부의 '2026년 국산 콩 가공산업화 지원사업' 공모에 최종 선정되며 총사업비 200억원 규모의 사업을 확보했다.

28일 김제시에 따르면 이번 사업은 국비 80억원을 포함해 총 200억원 규모로 추진되며 김제시농협국산콩가공조합공동사업법인이 사업 대상자로 선정됐다.

김제시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.05.28 lbs0964@newspim.com

해당 법인은 김제지역 12개 농·축협이 공동 출자해 설립한 조직으로 공덕면 일원에 국산 콩 가공시설을 조성해 논콩 소비 기반 확대와 가공산업 육성에 나설 계획이다.

특히 이번 사업 선정으로 김제시가 역점 추진 중인 '콩愛뜰' 김제 논콩산업 거점지구 조성 사업에도 탄력이 붙을 전망이다. 시는 논콩 생산부터 선별·가공·유통까지 이어지는 산업 체계를 구축해 지역 논콩 산업 경쟁력을 높인다는 구상이다.

김제시는 전국 최대 규모의 논콩 주산지 가운데 하나로 지난해 기준 약 7200ha의 재배면적을 보유하고 있다. 하지만 그동안 원물 생산 중심 구조에 머물면서 부가가치 창출과 판로 확대에는 한계가 있었다.

시는 이번 사업을 계기로 지역에서 생산된 논콩을 직접 가공·유통하는 체계를 구축해 농가 소득 향상과 지역 농업 경쟁력 강화에 나설 계획이다.

김제시농협국산콩가공조합공동사업법인은 지역 논콩 수매와 가공시설 운영을 기반으로 가공기업과 연계한 소비처 확대에도 나설 예정이다. 이를 통해 가격 변동과 기후변화에 대응할 수 있는 지속가능한 논콩 산업 생태계 조성에도 기여할 것으로 기대된다.

이현서 김제시장 권한대행은 "이번 공모 선정으로 국비 80억원을 포함한 총사업비 200억원 규모의 국산 콩 가공산업 기반을 마련하게 됐다"며 "'콩愛뜰' 김제 논콩산업 거점지구 조성과 연계해 논콩 산업 경쟁력을 높이고 농업인이 안심하고 농사지을 수 있는 환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com