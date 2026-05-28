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6월 모평 D-7…"실전처럼 풀고 '나만의 체크리스트' 세워야"

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AI 핵심 요약

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  • 김병진 소장은 28일 6평 전 실전 점검을 권했다.
  • 시간 운용·마킹·가채점 연습과 취약점 보완이 핵심이다.
  • 수면·준비물·쉬는 시간 관리로 변수 최소화해야 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시간 운용·OMR·가채점까지 연습
오답·멘털·쉬는 시간 관리도 중요

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 김병진 이투스 교육평가연구소장은 6월 수능 모의평가를 앞둔 수험생들이 실제 수능과 같은 환경에서 시험 전 과정을 미리 점검하고 자신만의 시험 당일 체크리스트를 마련해야 한다고 28일 밝혔다.

6월 수능 모의평가(6평)는 수능 출제기관인 한국교육과정평가원이 주관하는 시험이다. 수험생 입장에서는 실제 수능과 가장 가까운 방식으로 시험장 분위기와 시간 압박, 멘털 관리 등을 경험할 수 있는 첫 실전 리허설 성격을 갖는다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2025년 전국연합학력평가가 실시된 3일 서울 금천구 금천고등학교에서 고3 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.09.03 photo@newspim.com

김 소장은 "수험생들이 6평 전 실제 시험처럼 시간 운용부터 OMR 마킹, 가채점까지 한 차례 이상 연습해봐야 한다"고 조언했다. 문제 풀이 순서와 세부 시간 안배, 어려운 문제를 넘기는 기준, 마킹 원칙 등을 정하지 않은 채 시험장에 들어가면 불필요한 에너지를 소모할 수 있다는 설명이다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-6

특히 첫 교시인 국어 영역에서 빠르게 집중할 수 있는 루틴을 만드는 것이 중요하다. 시험 시작 직후 집중력을 끌어올리는 자신만의 방법을 정하고 그동안 모의고사에서 흔들렸던 순간을 구체적으로 적어 대응 방안을 준비해야 한다.

마킹 방식도 사전에 정해야 한다. 문제를 풀면서 바로 마킹할지, 중간에 몰아서 할지, 종료 몇 분을 남기고 마킹할지 등 자신의 원칙을 세워야 시험 막판 혼란을 줄일 수 있다.

김 소장은 또한 "학습 측면에서는 모든 내용을 새로 공부하기보다 오답과 취약 영역 중심으로 우선순위를 정하는 것이 효과적"이라며 "기존 기출·모의고사에서 틀린 문항을 다시 살펴 감점 원인을 분석하고, 암기가 필요한 핵심 개념과 공식을 점검해야 한다"고 설명했다.

EBS 연계교재도 확인 대상이다. 국어 문학 영역의 고전 작품, 독서 영역의 경제·과학 등 고난도 제재, 탐구 영역의 주요 자료를 다시 확인하는 것이 좋다. 수학은 취약 단원에서 무리하게 많은 문제를 풀기보다 기존 오답 문항의 발상 노트와 풀이 접근 방식을 복기하는 것이 권장된다.

아울러 김 소장은 "영역별 시험 전략도 미리 정리해야 한다"며 "국어는 선택과목 풀이 때 조급해하지 않고, 독서 지문의 첫 문단을 천천히 정확하게 읽는 것이 중요하다. 문학에서는 끊어 읽기를 활용하되, <보기>가 지나치게 어렵다면 과감히 넘어가는 전략도 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "수학은 답이 거의 나왔다고 흥분하지 말고 마지막 계산까지 차분히 확인해야 한다"며 "막히는 문제는 오래 붙잡기보다 넘기고, 풀 수 있는 문제부터 먼저 해결해 점수를 확보해야 한다"고 말했다.

영어 듣기 평가 중에는 계산 문제가 나오면 독해 문제 풀이를 잠시 멈추고 듣기에만 집중해야 한다. 빈칸 추론, 글의 순서, 문장 삽입 등 오답률이 높은 유형은 마지막에 푸는 방식도 고려할 수 있다.

김 소장은 시험 당일 생활 패턴 관리도 강조했다. 그는 "6평을 앞두고 무리하게 벼락치기를 하면서 수면·식사·기상 시간을 흐트러뜨리기보다 평소 리듬을 유지해야 한다"며 "시험 결과에 과도하게 집착하거나 반대로 가볍게 넘기기보다 부족한 부분을 찾는 기회로 삼아야 한다"고 했다. 

준비물도 사전에 점검해야 한다. 학습 자료와 상비약, 간식, 아날로그시계, 필기구, 귀마개 등을 미리 챙겨 시험 당일 변수를 줄이는 것이 좋다.

쉬는 시간에는 정답을 맞춰보는 행동을 피해야 한다. 직접 채점하지 않더라도 주변에서 답을 맞추는 대화를 듣는 것만으로 다음 교시 집중력이 흔들릴 수 있다. 김 소장은 "시험 중간에 페이스를 잃더라도 마지막 교시, 마지막 시간까지 포기하지 않는 태도가 중요하다"고 설명했다.

jane94@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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