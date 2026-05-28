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교육부·기획예산처, 국립한밭대 찾아 '앵커' 추진 현장 점검

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  • 교육부·기획예산처가 29일 한밭대 현장을 점검했다
  • 기존 라이즈를 앵커로 재편한 운영상황을 살폈다
  • 대전시·한밭대 성과 공유 뒤 정책·예산에 반영한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

지역대학 지원체계 안착 논의
대전 지·산·학·연 협력 성과 공유

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 기획예산처와 함께 29일 대전 국립한밭대학교를 찾아 지역성장 인재양성체계인 '앵커' 추진 현장을 점검하고 현장 의견을 듣는다고 28일 밝혔다.

이번 방문은 기존 지역혁신중심 대학지원체계인 '라이즈'를 앵커로 재구조화한 이후 현장 운영 상황을 살피고, 제도 정착 과정에서 지방자치단체와 대학이 겪는 어려움과 개선 과제를 듣기 위해 마련됐다.

교육부 전경. [사진=교육부]

현장 방문은 29일 오후 2시 국립한밭대에서 진행된다. 교육부 대학지원관, 기획예산처 사회예산심의관, 대전시와 대전 지역 대학 관계자 등이 참석한다.

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교육부와 기획예산처는 현장 시찰 뒤 간담회를 열고 대전시와 국립한밭대의 앵커 추진 현황과 성과를 공유할 예정이다. 양 부처는 간담회에서 나온 의견을 향후 정책 추진과 예산 편성 과정에 반영한다는 계획이다.

정부는 최근 지역대학 육성과 지방 우대 기조를 강화하고 있다. 교육부는 지난 4월 기존 라이즈 체계를 학생 지원 집중, 5극 3특 중심으로 재편하는 내용의 앵커 추진방안을 발표했다. 지역대학을 중심으로 지역 산업과 인재 양성을 연계해 국가균형성장을 뒷받침하겠다는 취지다.

대전시는 앵커 체계 아래 정부출연연구기관과 대학을 연결해 지역 혁신 기반을 넓히고 있다. 이를 위해 '경제·과학도시 대전 구현을 위한 교육혁신 지·산·학·연 협력 생태계 구축'을 비전으로 5개년 기본계획을 수립해 추진 중이다.

국립한밭대는 대전 지역 산학협력 중심 대학으로 '지·산·학·연 일체 혁신 플랫폼'을 비전으로 내세우고 있다. 과학기술연합대학원대학교(UST) 등 출연연과 협력해 반도체, 우주국방 분야 특성화 인재 양성을 추진하고 있다.

대학과 출연연이 보유한 인프라를 공동 활용하고 기업 수요에 기반한 공동 연구개발도 진행하고 있다. 이를 통해 지역 전략산업과 관련한 핵심 기술 개발과 기술 가치 창출에 기여한다는 구상이다.

국립한밭대는 지난해 AI융합대학과 융합연구원을 설치하고 반도체 공공클린룸을 완공하는 등 학사제도 개선과 인프라 구축에 집중했다. 그 결과 인재양성 프로그램과 교육 참여 학생 1만4172명, 기업 참여 1200건, 창업 9건, 기술 개발 26건 등의 성과를 냈다.

이주희 교육부 대학지원관은 "지역과 대학의 협력이 실질적인 성과로 이어지려면 제도가 현장에서 안정적으로 작동하는 것이 중요하다"며 "현장 의견을 바탕으로 대학과 지역이 혁신을 추진할 기반을 강화하고 우수 성과가 확산될 수 있도록 지원하겠다"고 밝힐 예정이다.

정향우 기획예산처 사회예산심의관은 "지역대학의 역량을 지역성장으로 연결하려면 학생, 대학, 기업, 지역사회가 체감할 수 있는 성과로 이어져야 한다"며 "앵커가 현장 중심·성과 중심으로 안착할 수 있도록 제도 개선 필요사항을 관계부처와 협의하고 재정투자의 효과성과 지속가능성을 점검하겠다"고 밝힐 예정이다.

jane94@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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