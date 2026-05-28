충북 154개 사전투표소 설치…29~30일 투표 진행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오전 6시~오후 6시 전국 어디서나 가능...신분증 지참 필수

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 지역 일꾼을 뽑는 6·3 지방선거 사전 투표가 29일부터 이틀간 실시된다.

충북에는 154곳의 사전 투표소가 설치된다.

투표.[사진=뉴스핌DB]

투표는 29일과 30일 오전 6시부터 오후 6시까지 하면 된다.

28일 중앙선거관리위원회에 따르면 이번 사전 투표는 전국 어디서나 주소지와 관계없이 참여할 수 있다.

사전 투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 지방자치단체 홈페이지, 포털사이트에서 확인할 수 있다.

유권자는 주민등록증, 여권, 운전면허증 등 생년월일과 사진이 포함된 신분증을 반드시 지참해야 한다.

모바일 신분증은 현장에서 앱을 실행해 제시해야 하며 화면 캡처 등 저장된 이미지는 인정되지 않는다.

관외 사전 투표자는 투표용지와 함께 회송용 봉투를 받아 기표 후 봉투에 넣어 봉합한 뒤 투표함에 투입해야 한다.

관내 투표자는 기표한 투표지를 바로 투표함에 넣으면 된다.

기표는 반드시 기표소에 비치된 기표 용구를 사용해야 하며 개인 도장이나 필기구로 표시한 투표지는 무효 처리된다.

한 장의 투표용지에는 한 명의 후보자에게만 기표해야 하며 두 명 이상 기표하거나 후보자란을 벗어난 경우도 무효표로 처리된다.

투표소 내부에서 인증 사진 촬영이나 기표한 투표지 촬영은 금지된다.

인증 사진은 투표소 외부에서만 촬영할 수 있으며 입구 표지판이나 포토존 등을 활용할 수 있다.

선관위는 사전 투표함 보관 장소를 CCTV로 24시간 공개하고 시·도 선관위 청사에 설치된 대형 화면을 통해 보관 상황을 확인할 수 있도록 할 방침이다.

baek3413@newspim.com