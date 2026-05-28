남해군, 하천·계곡 불법시설 자진 철거·신고 기간 운영

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불법시설 신고 시 인센티브 및 유예

미이행 시 변상금 및 형사 고발 조치

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 다음달 30일까지 하천·계곡 내 불법시설 정비를 위해 자진 철거 및 신고 기간을 운영한다고 28일 밝혔다.

경남 남해군이 오는 6월 30일까지 하천·계곡 불법시설 자진 철거 및 신고 기간을 운영한다. 사진은 경남 남해군청 전경[사진=뉴스핌DB]2026.05.28

군은 최근 하천·계곡 불법시설 전수 재조사에서 상당수 불법 구조물이 확인됨에 따라 신속하고 체계적인 정비를 위해 이번 기간을 마련했다. 하천과 계곡의 공공성을 회복하고 주민 스스로 정비에 참여하도록 유도하는 데 목적을 뒀다.

신고·정비 대상은 하천·계곡 및 주변 지역에 설치된 불법 데크, 평상, 천막, 울타리, 무단 적치물 등 각종 불법시설 전반이다. 군은 이 기간 자진 철거와 자진 신고를 한 경우 충분한 철거 유예 기간을 부여하고, 행정제재금과 형사책임을 감경하거나 면제하는 인센티브를 제공할 방침이다.

반면 불법시설을 숨기거나 철거 요구에 따르지 않을 경우 변상금, 과태료, 이행강제금을 부과하고 형사 고발도 검토하는 등 관련 법령에 따른 엄정 조치를 예고했다.

박성진 산림공원과장은 "스스로 불법시설을 정비할 수 있는 기회를 제공하고 산림 내 불법 행위를 줄이는 데 의미가 있다"며 "깨끗하고 안전한 하천·계곡 환경을 위해 군민의 적극적인 참여와 협조를 바란다"고 말했다.

m25322532@newspim.com