박동식 사천시장 후보, 삼천포 중앙시장서 민심 공략…"지역경제 회복"

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소상공인 지원과 전통시장 활성화 방안 제시

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 박동식 국민의힘 사천시장 후보는 지난 27일 삼천포 중앙시장을 찾아 상인과 시민들을 만나며 본격적인 민심 공략에 나섰다. 박 후보는 전통시장 활성화와 지역경제 회복을 강조하며 시민들과 직접 소통하는 현장 행보를 이어갔다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 박동식 국민의힘 사천시장 후보가 지난 27일 삼천포 중앙시장을 찾아 상인 및 시민들에게 유세 연설을 하고 있다. 2026.05.28

박 후보는 이날 삼천포 중앙시장 일대를 돌며 상인들과 일일이 악수를 나누고 애로사항을 청취했다. 장을 보러 나온 시민들이 박 후보의 이름을 연호하며 분위기를 끌어 올렸다.

특히 박 후보는 경기 침체 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인들의 목소리에 귀를 기울이며 "전통시장이 살아야 지역경제도 살아난다"며 "상인들이 체감할 수 있는 실질적인 지원 정책 마련에 힘쓰겠다"고 강조했다.

이어 "사천은 우주항공산업과 관광, 수산업이 함께 성장해야 지속 가능한 도시 경쟁력을 갖출 수 있다"며 "삼천포 지역 경제 활성화를 위해 교통·관광 인프라 확충과 골목상권 지원 정책도 적극 추진하겠다"고 다짐했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 지난 27일 경남 사천시 삼천포 중앙시장을 찾은 박동식 사천시장 후보 부부 2026.05.28

이날 현장에는 국민의힘 소속 도·시의원 후보들과 선거운동원들도 함께해 시장 일대에서 집중 유세를 펼쳤다. 선거운동원들은 시장을 찾은 시민들과 상인들에게 인사를 하며 지지를 호소했다.

박 후보는 "시민들과 가까이에서 호흡하며 현장의 목소리를 시정에 반영하겠다"며 "더 큰 사천, 시민이 행복한 사천을 만들기 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 약속했다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 지난 27일 경남 사천시 삼천포 중앙시장에서 박동식 사천시장 후보 선거운동원들 이 이 지지를 호소하고 있다. 2026.05.28

m25322532@newspim.com