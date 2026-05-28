삼성전자, 강남·홍대서 6K 게이밍 모니터 체험존 운영

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신제품 오디세이 G8 시리즈, 상시 체험존 운영

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 2026년형 오디세이 게이밍 모니터 신제품을 경험할 수 있는 상시 체험 공간을 강남과 홍대에 마련했다고 28일 밝혔다.

강남역의 '메이플 아지트'와 홍대입구역의 'T1 베이스캠프'에 '오디세이 게이밍 모니터 체험존'을 설치했다. 체험존에서는 '오디세이 G8(G80HS)'과 '오디세이 유기발광다이오드(OLED) G8(G80SH)' 신모델의 화질, 연결성, 응답 속도 등을 직접 확인할 수 있다.

삼성전자 모델이 강남역 '메이플 아지트'에서 삼성전자 오디세이 게이밍 모니터로 게임을 즐기고 있다. [사진=삼성전자]

'오디세이 G8(G80HS)'은 업계 최초 6K 해상도를 지원한다. 2100만 개 이상의 픽셀로 기존 FHD 대비 10배 이상, 4K UHD 대비 약 2.5배 이상 세밀하게 표현한다. 224 PPI의 높은 픽셀 밀도로 섬세한 디테일을 정밀하게 표현하며, 사용 환경에 따라 '6K·165Hz 초고해상도' 모드와 '3K·330Hz 초고주사율' 모드를 자유롭게 전환하는 '듀얼 모드' 기능을 탑재했다. 이 제품은 메이플 아지트에서만 체험 가능하다.

'오디세이 OLED G8(G80SH)'은 완벽한 검은색으로 무한대의 명암비를 구현하는 '트루블랙' 기술을 갖춰 다크 판타지나 SF 게임에 최적화됐다. 240Hz 주사율, 0.03ms 응답속도, 글레어 프리 무반사 기술, G싱크 호환, AMD 프리싱크 프리미엄 등을 지원한다.

삼성전자 모델이 강남역 '메이플 아지트'에서 삼성전자 오디세이 게이밍 모니터로 게임을 즐기고 있다. [사진=삼성전자]

삼성전자는 체험존 방문 고객을 대상으로 게이밍 모니터 3% 추가 할인 쿠폰과 무빙스타일 엣지 3만원 할인 쿠폰을 제공한다. XBOX 구독권, 하만 게이밍 기어 할인 등 신제품 출시 혜택도 함께 제공한다.

kji01@newspim.com