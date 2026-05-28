테무 모기업 中 핀둬둬, '천억위안 상생경영' 발진,1Q 매출 1000억 돌파

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농가·중기 지원 강화, '무료 배송'으로 농촌 경제 활성화

'신핀무', 3년간 천억 위안 투입해 글로벌 브랜드 육성

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 3대 이커머스 기업이자 한국에서도 글로벌 직구 플랫폼 '테무(Temu)'로 활발히 영업 중인 핀둬둬(拼多多) 그룹이 올해 1분기 1000억 위안(한화 약 19조 원)이 넘는 매출을 기록하며 독보적인 성장세를 증명했다. 핀둬둬는 이와 함께 기업과 농민을 지원하는 대규모 상생 프로그램과 자체 브랜드 육성을 골자로 한 신경영에 드라이브를 걸고 나섰다.

28일 중국 제2통신사인 중국신문은 핀둬둬 그룹의 2026년 1분기 실적 발표를 인용, 이 회사의 올해 3개월간 플랫폼 총매출이 1062억 위안(약 20조 1000억 원)을 기록했다고 보도했다. 호실적에도 불구하고 시장 예상치에는 미달, 이날 핀둬둬 주가는 하락세를 나타냈다.

다만 핀둬둬 측은 실적 보고에서 "오랫동안 공을 들여온 '1000억 위안 규모의 판매자·농가 지원(千亿扶持)' 등 고품질 성장 전략이 효과를 내면서 플랫폼 생태계와 공급망 체계가 안정적인 성장 궤도에 올랐다"고 분석했다.

앞서 핀둬둬는 지난해 12월 주주총회에서 공동 이사장 제도를 도입하고, 향후 3년 내에 '중국 제조 공급망에 대한 투자를 강화해 또 하나의 핀둬둬를 재창조하겠다'는 매머드급 비전을 선포한 바 있다. 올해 1분기는 이 전략이 본격적인 심화 단계로 진입한 시기다.

올해 1분기 핀둬둬는 '1000억 위안 지원 프로그램'의 고삐를 더욱 죄었다. 농가 상생 프로그램인 '둬둬하오(多多好) 특산' 프로젝트를 가동하며 단순 농산품 판매 지원 외에도 농산물의 재배, 냉동 물류, 가공 등 전 단계 공급망을 고도화하는 데 주력했다.

핀둬둬는 중국 전역의 제조 산업 벨트를 겨냥한 '신질(新质) 공급' 프로젝트에서도 성과를 내고 있다. 핀둬둬의 맞춤형 데이터 가전·생산(C2M) 지원을 받은 중소 제조 공장들은 기존의 다품종 대량생산 방식에서 벗어나 소비자 수요 중심의 '소량 정예' 맞춤형 생산 체제로 완전히 전환했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 3대 이커머스 기업이자 테무(해외 플랫폼)의 모기업인 핀둬둬 그룹의 회사명은 상생과 절약 기쁨을 극대화한다는 의미를 담고 있다. (사진= 바이두). 2026.05.28 chk@newspim.com

덕분에 단순 하청 기지에 머물던 이른바 '드라이버 공장'들이 독자적인 기술和 브랜드를 갖춘 스마트 공장으로 탈바꿈하며 공급망의 부가가치를 대폭 끌어올리고 있다.

핀둬둬는 신경영의 일환으로 '신핀무(新拼姆)' 브랜드 전략을 적극 추진하며, 향후 3년 동안 총 1000억 위안의 대규모 자금을 투입할 예정이다.

신핀무 팀은 현재 '핀둬둬+테무(Temu, 해외 플랫폼)'가 보유한 글로벌 공급망 자원을 전격 통합하고 있다. 전 세계 유명 IP와의 깊이 있는 협업을 통해 독자적인 IP 매트릭스를 구축하고, 해외 각국 시장의 특성에 맞춘 카테고리별 자영 브랜드를 집중 육성한다는 구상이다.

핀둬둬 그룹의 해외 직구 플랫폼 '테무'가 글로벌 시장에서 견고한 성장세를 유지하고 있는 만큼, 신핀무가 키워낼 자체 브랜드들의 해외 영토 확장도 더욱 탄력을 받을 것이란 전망이다.

플랫폼의 급성장에 발맞춰 내부 통제와 소비자 보호를 위한 불량 판매자 퇴출 체계도 대폭 강화했다. 핀둬둬는 1분기 중 식품 안전 보장을 위해 자격 심사, 라이브 커머스 모니터링, 식품 데이터베이스 구축 등 20여 개가 넘는 고강도 규제 조치를 신설했다.

특히 인공지능(AI) 기술과 수동 순찰을 결합해 규정을 위반한 매장을 발견하면 '시간(Hour) 단위'로 즉각 처분을 가하는 고강도 정화 시스템을 안착시켰다.

핀둬둬 그룹의 자오자전(赵佳臻) 공동 CEO는 "2026년은 핀둬둬가 새로운 10년을 시작하는 첫해이자 경영 문화를 전면 리모델링하는 분기점"이라며 "플랫폼 기업으로서 사회적 책임을 다하고 고품질 성장을 이루기 위해 내부 관리 체계를 혁신할 것"이라고 밝혔다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com