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테무 모기업 中 핀둬둬, '천억위안 상생경영' 발진,1Q 매출 1000억 돌파

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  • 핀둬둬가 28일 1분기 매출 1062억위안을 기록하며 성장세를 보였으나 시장 기대에는 못 미쳤다
  • 핀둬둬는 농가·제조업 지원 '1000억위안 프로그램'과 C2M 기반 공급망 고도화로 스마트 공장 전환을 추진했다
  • 향후 3년간 1000억위안을 투입해 '신핀무' 자체 브랜드와 글로벌 IP 협업을 강화하고 내부 통제·소비자 보호 규제를 대폭 강화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농가·중기 지원 강화, '무료 배송'으로 농촌 경제 활성화
'신핀무', 3년간 천억 위안 투입해 글로벌 브랜드 육성

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 3대 이커머스 기업이자 한국에서도 글로벌 직구 플랫폼 '테무(Temu)'로 활발히 영업 중인 핀둬둬(拼多多) 그룹이 올해 1분기 1000억 위안(한화 약 19조 원)이 넘는 매출을 기록하며 독보적인 성장세를 증명했다. 핀둬둬는 이와 함께 기업과 농민을 지원하는 대규모 상생 프로그램과 자체 브랜드 육성을 골자로 한 신경영에 드라이브를 걸고 나섰다.

28일 중국 제2통신사인 중국신문은 핀둬둬 그룹의 2026년 1분기 실적 발표를 인용, 이 회사의 올해 3개월간 플랫폼 총매출이 1062억 위안(약 20조 1000억 원)을 기록했다고 보도했다. 호실적에도 불구하고 시장 예상치에는 미달, 이날 핀둬둬 주가는 하락세를 나타냈다. 

다만 핀둬둬 측은 실적 보고에서 "오랫동안 공을 들여온 '1000억 위안 규모의 판매자·농가 지원(千亿扶持)' 등 고품질 성장 전략이 효과를 내면서 플랫폼 생태계와 공급망 체계가 안정적인 성장 궤도에 올랐다"고 분석했다.

앞서 핀둬둬는 지난해 12월 주주총회에서 공동 이사장 제도를 도입하고, 향후 3년 내에 '중국 제조 공급망에 대한 투자를 강화해 또 하나의 핀둬둬를 재창조하겠다'는 매머드급 비전을 선포한 바 있다. 올해 1분기는 이 전략이 본격적인 심화 단계로 진입한 시기다.

올해 1분기 핀둬둬는 '1000억 위안 지원 프로그램'의 고삐를 더욱 죄었다. 농가 상생 프로그램인 '둬둬하오(多多好) 특산' 프로젝트를 가동하며 단순 농산품 판매 지원 외에도 농산물의 재배, 냉동 물류, 가공 등 전 단계 공급망을 고도화하는 데 주력했다.

핀둬둬는 중국 전역의 제조 산업 벨트를 겨냥한 '신질(新质) 공급' 프로젝트에서도 성과를 내고 있다. 핀둬둬의 맞춤형 데이터 가전·생산(C2M) 지원을 받은 중소 제조 공장들은 기존의 다품종 대량생산 방식에서 벗어나 소비자 수요 중심의 '소량 정예' 맞춤형 생산 체제로 완전히 전환했다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 3대 이커머스 기업이자 테무(해외 플랫폼)의 모기업인 핀둬둬 그룹의 회사명은 상생과 절약 기쁨을 극대화한다는 의미를 담고 있다. (사진= 바이두). 2026.05.28 chk@newspim.com

 

덕분에 단순 하청 기지에 머물던 이른바 '드라이버 공장'들이 독자적인 기술和 브랜드를 갖춘 스마트 공장으로 탈바꿈하며 공급망의 부가가치를 대폭 끌어올리고 있다.

핀둬둬는 신경영의 일환으로 '신핀무(新拼姆)' 브랜드 전략을 적극 추진하며, 향후 3년 동안 총 1000억 위안의 대규모 자금을 투입할 예정이다.

신핀무 팀은 현재 '핀둬둬+테무(Temu, 해외 플랫폼)'가 보유한 글로벌 공급망 자원을 전격 통합하고 있다. 전 세계 유명 IP와의 깊이 있는 협업을 통해 독자적인 IP 매트릭스를 구축하고, 해외 각국 시장의 특성에 맞춘 카테고리별 자영 브랜드를 집중 육성한다는 구상이다.

핀둬둬 그룹의 해외 직구 플랫폼 '테무'가 글로벌 시장에서 견고한 성장세를 유지하고 있는 만큼, 신핀무가 키워낼 자체 브랜드들의 해외 영토 확장도 더욱 탄력을 받을 것이란 전망이다.

플랫폼의 급성장에 발맞춰 내부 통제와 소비자 보호를 위한 불량 판매자 퇴출 체계도 대폭 강화했다. 핀둬둬는 1분기 중 식품 안전 보장을 위해 자격 심사, 라이브 커머스 모니터링, 식품 데이터베이스 구축 등 20여 개가 넘는 고강도 규제 조치를 신설했다.

특히 인공지능(AI) 기술과 수동 순찰을 결합해 규정을 위반한 매장을 발견하면 '시간(Hour) 단위'로 즉각 처분을 가하는 고강도 정화 시스템을 안착시켰다.

핀둬둬 그룹의 자오자전(赵佳臻) 공동 CEO는 "2026년은 핀둬둬가 새로운 10년을 시작하는 첫해이자 경영 문화를 전면 리모델링하는 분기점"이라며 "플랫폼 기업으로서 사회적 책임을 다하고 고품질 성장을 이루기 위해 내부 관리 체계를 혁신할 것"이라고 밝혔다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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