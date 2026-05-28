부산시, '착한 플러스(+) 동백전' 제도 시행…최대 15% 환급 혜택

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시민 생활비 부담 완화

골목상권 지원·소비 활성화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 다음달부터 중동 사태, 고물가 등으로 인한 시민 생활비 부담을 덜기 위해 착한가격업소 이용 시 동백전 추가 캐시백을 제공하는 '착한 플러스(+) 동백전' 제도를 시행한다고 28일 밝혔다.

현재 동백전 기본 캐시백 비율은 연 매출 10억 원 이하 가맹점 10%, 10억~30억 원 이하 가맹점 8%다. 여기에 착한가격업소 추가 캐시백 5%가 적용되면 시민은 최대 15% 수준의 환급 혜택을 받을 수 있다.

착한플러스(+) 동백전 홍보물 포스터[사진=부산시] 2026.05.28

시는 이번 추가 캐시백을 통해 착한가격업소 이용을 넓히고 참여 업소의 매출 증가로 이어지는 소비 선순환 구조를 마련해 민간 중심의 물가 안정 분위기를 확산한다는 구상이다.

시는 최근 유가 상승과 대외 불확실성 확대에 따라 외식·숙박·여가 등 서비스 소비가 위축될 가능성이 커진 만큼 이번 제도가 시민과 소상공인이 함께 버틸 수 있는 소비 기반을 마련하는 역할을 할 것으로 보고 있다.

관광·서비스 산업 비중이 높은 부산의 지역 경제 구조를 고려하면 소비심리 위축은 지역 전반에 영향을 줄 수 있어 시는 시민 생활과 밀접한 개인서비스업종 소비를 활성화해 골목상권 활력을 높인다는 전략을 세웠다.

동백전 사용이 그간 학원비·병원비 등 일부 업종에 집중됐던 점을 감안해 시는 이번 사업이 외식·이미용·세탁·목욕 등 생활밀착형 서비스 업종으로 결제를 분산시키는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 착한가격업소는 외식, 숙박, 이미용, 세탁, 목욕 등 개인서비스 분야에서 시가 지정한 업소다.

올해 1분기에만 착한가격업소 지정 업소가 250곳 늘어나는 등 전국에서 가장 빠른 확대 속도를 보이고 있다. 같은 기간 서울 27곳, 대전 10곳 증가와 비교해도 큰 폭의 증가세로 기타 시·도의 평균 증가 폭을 크게 상회하는 수준이라는 게 시의 분석이다.

시는 앞으로도 착한가격업소를 지속 발굴·확대해 시민이 지역 곳곳에서 합리적인 가격으로 서비스를 이용할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.

김봉철 디지털경제실장은 "중동 사태와 고물가 속에서도 가격 안정을 지키고 있는 착한가격업소 업주들에게 감사하다"며 "착한 플러스 동백전이 시민 생활물가 부담을 덜고 관광도시로서 부산의 경쟁력을 유지하는 데 보탬이 되도록 하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com