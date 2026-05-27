황이주 울진군수 후보 외연 확산...임주승 전 부군수, 캠프 합류

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임 전 부군수 27일 황이주 후보 지지 선언..."산불 피해 졸속 복구 아쉬워 결단"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 경북 울진군수 선거가 종반으로 치달으며 치열한 각축전이 전개되고 있는 가운데 임주승 전 의성군 부군수가 무소속 황이주 후보 지지를 선언하며 캠프에 합류했다.

황이주 후보 캠프는 "임주승 전 의성군 부군수가 황이주 후보 지지를 선언했다"고 27일 밝혔다.

임주승 전 의성군부군수가 27일 황이주 울진군수 후보 지지를 선언한 후 황 후보와 필승의지를 다지고 있다.[사진=황이주 후보 캠프]2026.05.27 nulcheon@newspim.com

울진군 근남면 출신인 임 전 부군수는 이날 황이주 후보 사무소에서 가진 지지 선언을 통해 "짧지 않은 시간 동안 고향 울진을 위해 군수 출마를 진지하게 준비해왔으나 이제는 개인의 꿈을 접고 위기에 빠진 울진을 구할 유일한 적임자인 황이주 후보를 지지하기로 결심했다"며 '황이주 후보 지지' 배경을 밝혔다.

임 전 부군수는 자신의 전문 분야를 언급하며 현 울진 행정의 난맥상을 비판했다.

그는 "공직 기간 산림과 농업 분야에서 일해 온 행정가의 시각으로 볼 때 최근 울진군이 대형 산불 피해 지역에 행한 복구 작업은 현장의 목소리를 외면한 지극히 '졸속적인 행정'이었다"며 아쉬움을 표명했다.

그러면서 임 전 부군수는 황 후보 지지자들을 향해 '스마일 황이주' 운동을 제안해 눈길을 끌었다.

임 전 부군수는 "선거가 막판으로 갈수록 독기와 비방 대신 군민들에게 편안함과 웃음으로 다가가야 한다"며 "즐거운 마음으로 황이주 지지를 호소한다면 권력을 심판하고자 하는 바닥 민심에 큰 반향이 있을 것"이라고 강조했다.

황이주 후보는 "산림과 농업 정책의 최고 권위자이자 선배이신 임주승 전 부군수님의 조건 없는 결단에 진심으로 감사드린다"며 "군수가 된다면 선배님의 40년 행정 경험과 전문 지식을 군정에 고스란히 반영해 산불 피해 복구 등 닫힌 행정의 과오를 바로잡겠다"고 약속했다.

황 후보는 "우리 캠프는 전찬걸 전 군수, 김창수 전 국장에 이어 임주승 전 부군수라는 울진 최고의 보물 같은 행정·정치 지도자들을 모두 모시게 됐다"며 "이 든든한 원팀 연대의 힘을 바탕으로 압도적 승리를 거둬 성원에 보답하겠다"고 필승 결의를 다졌다.

nulcheon@newspim.com