경남도, 조선해양플랜트 소부장 특화단지 지정 총력…한화오션과 협력

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얼라이언스 출범…글로벌 공급망 재편·FLNG 시장 확대 공동 대응

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 FLNG 시장 확대에 대응해 조선해양플랜트 소부장 특화단지 지정을 본격 추진했다.

경남도는 27일 도청 대회의실에서 '조선해양플랜트 소부장 산업육성 얼라이언스 발대식'을 열고 한화오션과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

27일 경남도청 대회의실에서 열린 '조선해양플랜트 소부장 산업육성 얼라이언스 발대식'[사진=경남도] 2026.05.27

이날 행사에는 거제시와 한화오션, 기자재 기업, 연구기관, 대학 등이 참여해 글로벌 공급망 재편과 FLNG 시장 확대에 공동 대응하기로 뜻을 모았다.

도와 한화오션은 협약을 통해 ▲원천기술 확보 ▲친환경 소재·부품 기술개발 ▲실증 인프라 구축 ▲지역 소부장 기업 육성 등에 협력하기로 했다.

글로벌 에너지 시장은 지정학적 리스크와 탄소중립 전환 흐름 속에서 재편이 진행 중이다. LNG는 세계 에너지 공급의 약 25%를 차지하며 육상 액화 방식에서 해상 FLNG 방식으로 전환이 확대되는 추세다.

FLNG는 1기당 약 4조 원 규모로 글로벌 에너지 기업의 주요 투자 대상으로 꼽힌다. 국내 조선사는 설계와 시공 역량을 바탕으로 시장을 주도하고 있다.

다만 원천 설계기술과 핵심 기자재의 해외 의존도가 높아 공급망 안정화와 기술 자립 필요성이 지속 제기돼 왔다.

경남은 한화오션과 삼성중공업을 중심으로 기자재 기업과 연구기관이 집적돼 설계부터 실증, 생산까지 가능한 산업 기반을 갖추고 있다.

도는 특화단지 유치를 통해 핵심 소재·부품 국산화와 FLNG 기술 개발을 추진하고 공급망 안정화를 강화한다는 계획이다.

김명주 경남도 경제부지사는 "FLNG 시장 확대는 국내 조선해양플랜트 산업의 기회"라며 "특화단지 지정은 국가 에너지 안보와 공급망 확보 차원의 핵심 과제가 될 것"이라고 말했다.

한편 특화단지 지정 여부는 전문가 검토와 발표 평가, 관련 위원회 심의를 거쳐 오는 7월 최종 결정될 예정이다.

news2349@newspim.com