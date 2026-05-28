이철수 폴리텍대학 이사장 "청렴은 기본 가치"…청렴 파트너 선언식 개최

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 이철수 한국폴리텍대학 이사장은 "청렴은 공공기관의 존재 이유이자 구성원 모두가 지켜야 할 기본 가치"라며 윤리 경영 강화 의지를 재확인했다.

28일 폴리텍대학에 따르면 이 이사장은 지난 27일 인천 부평구 학교법인에서 권통일 폴리텍대학 감사와 함께 청렴 파트너 선언식을 열었다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장(오른쪽)과 권통일 감사(왼쪽)가 지난 27일 인천 부평구 폴리텍대학 학교법인에서 내부통제 강화 및 청렴한 폴리텍을 만들기 위한 청렴 파트너 선언식을 열고 기념사진을 찍고 있다. [사진=폴리텍대학]

선언식은 폴리텍대학의 반부패·청렴 윤리경영 실천 의지를 대내외에 알리고, 내부통제를 강화 하기 위해 마련됐다. 대학은 이사장과 감사가 함께 청렴 파트너 선언식에 참여한 것은 이번이 처음이라고 설명했다.

이철수 이사장과 권통일 감사는 ▲반부패·청렴 윤리경영 솔선수범 ▲청렴한 조직문화 조성 ▲내부통제 강화와 상호 협력 ▲부패행위 및 불공정 관행 근절 ▲상호 소통과 존중 등 5가지 실천 사항을 담은 청렴 파트너 선언문에 서명했다.

선언식 후 이철수 이사장과 권통일 감사는 학교법인 각 부서를 직접 찾아 임직원들에게 청렴 의지를 전달했다.

이철수 이사장은 "이번 선언을 출발점 삼아 청렴하고 투명한 조직문화가 전국 캠퍼스에 뿌리내릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com