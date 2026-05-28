이철수 폴리텍대학 이사장 "청렴은 기본 가치"…청렴 파트너 선언식 개최

AI 핵심 요약beta
- 이철수 폴리텍대 이사장은 27일 청렴 파트너 선언식을 열고 윤리경영 강화 의지를 밝혔다
- 이사장과 감사는 반부패·청렴 실천, 내부통제 강화 등 5가지 항목이 담긴 청렴 파트너 선언문에 서명했다
- 선언식 후 이사장과 감사는 각 부서를 돌며 임직원들에게 청렴 의지를 전하고 청렴한 조직문화 확산을 약속했다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 이철수 한국폴리텍대학 이사장은 "청렴은 공공기관의 존재 이유이자 구성원 모두가 지켜야 할 기본 가치"라며 윤리 경영 강화 의지를 재확인했다.
28일 폴리텍대학에 따르면 이 이사장은 지난 27일 인천 부평구 학교법인에서 권통일 폴리텍대학 감사와 함께 청렴 파트너 선언식을 열었다.
선언식은 폴리텍대학의 반부패·청렴 윤리경영 실천 의지를 대내외에 알리고, 내부통제를 강화 하기 위해 마련됐다. 대학은 이사장과 감사가 함께 청렴 파트너 선언식에 참여한 것은 이번이 처음이라고 설명했다.
이철수 이사장과 권통일 감사는 ▲반부패·청렴 윤리경영 솔선수범 ▲청렴한 조직문화 조성 ▲내부통제 강화와 상호 협력 ▲부패행위 및 불공정 관행 근절 ▲상호 소통과 존중 등 5가지 실천 사항을 담은 청렴 파트너 선언문에 서명했다.
선언식 후 이철수 이사장과 권통일 감사는 학교법인 각 부서를 직접 찾아 임직원들에게 청렴 의지를 전달했다.
이철수 이사장은 "이번 선언을 출발점 삼아 청렴하고 투명한 조직문화가 전국 캠퍼스에 뿌리내릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com