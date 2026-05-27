경기도, 오산 옹벽 사고복구 현장 특별점검..."우기 전 재발방지"

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여름철 집중호우·지반 약화 등 대비 시설물 안전관리 실태 선제적 확인

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 27일 오산시 보강토옹벽 사고복구 현장과 유사 옹벽 시설물을 대상으로 특별점검을 실시했다.

도에 따르면 이번 점검은 여름철 집중호우와 지반 약화 등에 대비해 시설물 안전관리 실태를 사전에 확인하고 붕괴사고를 예방하기 위해 추진됐다.

경기도는 27일 오산시 보강토옹벽 사고복구 현장과 유사 옹벽 시설물을 대상으로 특별점검을 실시했다. [사진=경기도]

현장에는 김규식 경기도 안전관리실장과 안전특별점검단장, 오산시 관계자 등이 참석해 옹벽 시설물 복구 추진 현황과 사고 현장 안전관리 상태를 집중 점검했다.

점검 대상은 오산시 가장동 일원 보강토옹벽 사고 복구 현장과 인근 보강토옹벽 등 2개소다. 지난해 7월 16일 약 60m가 붕괴돼 1명의 사망 사고가 발생한 현장은 현재 복구를 위한 실시설계를 진행 중으로 2027년 4월 착공, 2028년 12월 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

또한 기후변화로 국지성 호우가 빈번해지면서 옹벽과 사면의 안전관리 필요성이 더욱 커지고 있는 상황에서 우기 대비 배수 상태, 토사 유실 가능성, 임시 가시설물 안전상태 등을 종합적으로 점검했다.

경기도와 오산시는 여름철 집중호우 이전까지 배수시설 정비와 주변 사면 관리 등 필요한 보수·보강 조치를 신속히 추진해 재난 발생 가능성을 최소화할 계획이다. 아울러 경기도는 시설물 관리주체인 오산시와 협조체계를 강화해 긴급 대응 체계를 지속 운영할 예정이다.

한편 경기도는 사고 옹벽과 유사한 위험성을 내포하고 있는 도내 보강토옹벽 59개소를 대상으로 6월 중 안전관리자문단 등 전문가와 합동으로 특별 안전관리 실태점검을 실시할 계획이다.

김규식 경기도 안전관리실장은 "기후위기로 인해 집중호우와 지반 약화 위험이 커지는 상황에서 시설물 안전관리는 무엇보다 중요하다"며 "현장 중심 점검과 선제 대응을 통해 도민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com