3연속 우승국 맞춘 독일 경제학자 "올해 월드컵은 네덜란드"

"한국, 16강 진출할 것...일본, 우승 후보 브라질 꺾어"

"절반은 운이니 맹신 말길…틀리면 난 재택근무해야"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 지구촌을 달굴 '월드컵 시즌'엔 어김없이 '점쟁이'가 등장한다. 2010년 남아프리카공화국 월드컵 때의 문어 '파울'이 대표적이다. 이번에는 문어가 아닌 경제학자의 복잡한 통계 모델이 축구팬들의 이목을 끌고 있다. 주인공은 독일의 경제학자 요아힘 클레멘트. 그는 지난 세 차례 월드컵 우승국을 모두 정확히 맞힌 인물로 유명하다.

영국 BBC는 27일(한국시간) 클레멘트가 다음 달 개막하는 2026 북중미 월드컵의 강력한 우승 후보로 네덜란드를 지목했다고 보도했다. 오렌지 군단 네덜란드는 아직 월드컵 우승 경험이 없다. 클레멘트는 앞서 2014년 독일, 2018년 프랑스, 2022년 아르헨티나의 우승을 연이어 적중시켰다. 이번 대회에서 네덜란드까지 정상에 오르면 4회 연속 적중이라는 기록을 세우게 된다.

그의 예측 모델은 철저하게 통계에 기반한다. 국가별 인구 규모와 국내총생산(GDP), 평균 기온, FIFA 랭킹, 최근 국제대회 성적 등을 종합적으로 반영해 결과를 산출한다. 클레멘트는 버질 판다이크를 중심으로 한 수비진과 프렝키 더용이 이끄는 중원의 균형을 높게 평가했다. 이 모델에 따르면 네덜란드는 결승전에서 포르투갈을 꺾고 사상 첫 우승 트로피를 들어 올린다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 네덜란드 축구 대표팀. [사진=FIFA 홈페이지] 2026.05.27 psoq1337@newspim.com

대회 전체를 관통하는 흥미로운 이변 시나리오도 함께 제시됐다. 토너먼트 라운드에서 일본이 우승 후보 브라질을 꺾는 파란을 일으킬 것으로 내다봤다. 한국 대표팀 역시 스코틀랜드를 제압하고 16강 진출에 성공한다는 예측이 포함됐다. 반면 축구 종가 잉글랜드는 4강까지 진출하지만 포르투갈의 벽에 막혀 결승 진출이 좌절될 것으로 전망됐다.

정작 클레멘트 본인은 자신의 예측을 맹신하지 말라며 선을 그었다. 현재 영국 투자은행에서 전략가로 근무 중인 그는 "이 모델은 원래 모든 것을 예측할 수 있다고 믿는 경제학자들의 오만함을 풍자하기 위해 시작한 작업"이라고 말했다. 이어 "축구 결과의 절반은 결국 운이다. 당일 선수들의 컨디션과 심판 판정, 골대를 맞고 나오는 공 하나 같은 변수는 어떤 컴퓨터 모델로도 예측할 수 없다"며 지나친 과신을 경계했다.

이미 그의 예측에 따라 실제로 네덜란드 우승에 돈을 건 동료들이 여럿 있다는 클레멘트는 "만약 네덜란드가 탈락한다면 그다음 날은 재택근무를 해야 할 것 같다"고 너스레를 떨었다.

psoq1337@newspim.com