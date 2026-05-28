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국민성장펀드 흥행몰이…2차 펀드 수익률 시험대

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  • 정부가 26일 국민성장펀드 완판에 따라
  • 2차 펀드 출시 시기와 규모 확대를 검토했다.
  • 뉴딜펀드 저조한 수익률 경험 탓에

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 대통령 "6000억원 많아 보이지 않아" 추가 공급 기대
세제 혜택 확대는 난망…수익률 공개·운용사 경쟁 관건

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국민참여형 국민성장펀드가 출시 이틀 만에 97%를 넘는 판매율을 기록하며 사실상 완판되자 2차 펀드 출시 시점에 관심이 쏠리고 있다.

정부는 추가 공급 여부를 검토하고 있다. 다만 과거 국민참여형 뉴딜펀드의 저조한 수익률이 정책펀드의 한계로 지적됐던 만큼, 국민성장펀드가 장기적인 국민 투자 플랫폼으로 자리 잡기 위해서는 실질적인 수익률을 입증해야 한다는 과제를 안게 됐다.

이재명 대통령은 지난 26일 국무회의에서 국민성장펀드 판매 현황을 보고받은 뒤 "국민성장펀드 6000억원은 많아 보이지 않는다"고 말했다.

이 대통령은 "앞으로 우리나라 경제 구조도 자산 중심으로 바뀌게 될 가능성이 많은데 그렇다면 자산 격차는 더 심해질 것"이라며 "이를 어떻게 완화해 나갈 것이냐도 중요한 과제"라고 강조했다.

이어 이억원 금융위원장에게 수익률 강화 방안을 물으며 "저한테도 '나는 왜 가입할 기회가 없냐'는 사람이 있더라. 여기에 기대가 꽤 있는 것"이라며 "이를 고려해 자산 격차를 완화하거나 격차 확대를 줄이는 데 기여했으면 좋겠다"고 당부했다.

 

이재명 대통령이 26일 청와대 본관에서 23회 국무회의 겸 10차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ 2차 국민성장펀드…세제 혜택 확대 어렵지만 규모 확대 전망

이에 따라 2차 국민참여형 국민성장펀드가 출시될 경우 1차보다 규모가 확대될 가능성이 제기된다. 금융위원회 관계자는 "아직 추가 공급에 대해서는 결정된 것이 없다"라면서도 "추가 공급 여부에 대해 검토하고 있다"고 설명했다.

당국과 업계에서는 2차 펀드가 출시된다면 그 시기를 1차 펀드에 대한 열기가 유지되면서도 준비 기간을 가질 수 있는 3분기 말 내지 4분기로 보고 있다. 다만 세제 혜택이 추가로 부여되지는 않을 전망이다.

금융위원회 관계자는 "세제 혜택을 추가로 주기는 어렵다. 이미 상당한 세제 혜택이 있는 상황"이라며 "추가 세제 혜택을 위해서는 법 개정도 필요하다"고 말했다.

이번 펀드의 열풍은 예금 금리에 만족하지 못하는 일반 국민들이 국가의 성장 전략과 연계된 안정적이고 수익성 있는 투자처를 갈망해 왔음을 방증한다. 이번 완판이 단기 이벤트로 끝나지 않고 향후 장기적인 국민 투자 플랫폼이 돼야 한다는 목소리도 있는 이유다.

다만 금융위원회 관계자는 "현재 정기적인 국민 투자 펀드를 만드는 것에 대한 이야기가 내부에서는 없다"고 말했다. 이 관계자는 "정책 펀드에 대한 우려가 사실 적지 않다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = [이미지=제미나이 생성] 2026.05.27 dedanhi@newspim.com

◆ 뉴딜펀드의 교훈…정책펀드 신뢰 회복이 관건

이 같은 금융당국의 입장은 과거 시행됐던던 '국민참여형 뉴딜펀드'가 시장의 기대에 미치지 못하는 성적표를 받았던 것과 무관하지 않다.

금융위원회가 국회에 제출한 자료에 따르면, 문재인 정부 당시인 2021년 말 출시된 '국민참여형 뉴딜펀드' 중 만기 도래해 청산된 펀드 10개의 내부수익률은 평균 2.14%로, 당시 1년 만기 예금 금리에도 미치지 못하는 수준이었다. 심지어 일부 펀드는 6.18% 손실을 기록하기도 했다.

정부 재정이 손실을 먼저 부담하는 구조를 제외하고 실제 펀드(자펀드) 기준 수익률만 보면 평균 0.75%에 불과했다. 10개 자펀드 중 수익률이 5% 이상인 경우는 3개에 그쳤다.

금융당국은 과거의 부진을 운용사 간 경쟁 부족과 일률적인 자금 배분, 단기 성과에 치중한 운용 방식에서 비롯됐다고 분석했다.

이에 따라 금융당국은 국민참여형 국민성장펀드의 운용에서 일률적 재원 배분 방식을 폐기하고 펀드 규모를 대·중·소형으로 세분화해 각 분야에 적합한 전문 운용사를 선별·배분할 계획이다. 이 대통령은 국무회의에서 수익률을 수시로 공개해 운용사 간 경쟁을 극대화할 것을 지시해 이것이 이행될 가능성이 적지 않다.

장기 투자 인프라도 구축할 전망이다. 첨단 기술 분야의 성장을 뒷받침하기 위해 최대 15년 만기의 초장기 기술투자 펀드를 신설하고, 세컨더리 투자 및 M&A 지원 펀드를 통해 자금의 선순환 구조를 만든다.

국민성장펀드가 장기적인 국민 자산 형성 플랫폼으로 자기 잡기 위해서는 과거 뉴딜펀드의 저조한 성적에서 벗어나 실질적인 수익률을 만들어야 하는 과제를 안는다. 수익률이 저조할 경우 정책 신뢰도가 훼손되면서 향후 추가 정책펀드 조성이 쉽지 않게 될 전망이다. 반대로 성공할 경우 국민투자 풀랫폼으로의 지위를 획득할 수도 있다.

국민참여성장펀드가 국민이 국가 성장의 열매를 함께 공유하는 상생 모델로서, 이 대통령이 언급한 자산 격차를 줄이는 '성공적인 투자 플랫폼'의 역할을 할 수 있을지 주목된다. 

dedanhi@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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