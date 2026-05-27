LX공간정보연구원·한국지방세연구원, 연구협력 업무협약 체결

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[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = LX공간정보연구원과 한국지방세연구원은 연구협력과 시너지 창출을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 국토정보 분야 전문기관인 LX공간정보연구원과 지방세·재정 정책 전문 연구기관인 한국지방세연구원이 협력 체계를 구축해 국가 균형발전에 기여하기 위해 추진됐다.

LX공간정보연구원 이명식 원장(왼쪽에서 7번째)과 한국지방세연구원 신승근 원장(왼쪽에서 6번째)은 27일 공간정보연구원에서 업무협약을 체결했다.[사진=LX]]2026.05.27 gojongwin@newspim.com

양 기관은 협약을 통해 상호 관심 분야 공동연구, 학술연구 자료 공유 및 학술행사 공동 개최, 연구조사와 학술정보 활용 관련 상호 업무지원 등 다양한 분야에서 협력하게 된다.

특히 공간정보 데이터와 지방세제 분석 역량을 결합해 지역정책 분야의 보다 정교하고 실효성 높은 정책 모델과 연구 사례를 개발하는 데 초점을 맞출 계획이다.

이명식 LX공간정보연구원장은 "이번 협약은 양 기관이 상호 협력하며 연구 영역을 확장하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "지방세정과 공간정보의 지속적인 교류와 융합을 통해 새로운 시너지가 창출되길 기대한다"고 말했다.

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