LX공간정보연구원·한국지방세연구원, 연구협력 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- LX공간정보연구원과 한국지방세연구원이 27일 연구협력과 시너지 창출을 위한 업무협약을 체결했다.
- 양 기관은 공동연구, 학술자료 공유, 학술행사 공동개최 등 다양한 분야에서 상호 업무지원을 하기로 했다.
- 공간정보 데이터와 지방세제 분석을 결합해 지역정책 분야의 정교하고 실효성 높은 정책 모델과 연구 사례를 개발할 계획이다.
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[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = LX공간정보연구원과 한국지방세연구원은 연구협력과 시너지 창출을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약은 국토정보 분야 전문기관인 LX공간정보연구원과 지방세·재정 정책 전문 연구기관인 한국지방세연구원이 협력 체계를 구축해 국가 균형발전에 기여하기 위해 추진됐다.
양 기관은 협약을 통해 상호 관심 분야 공동연구, 학술연구 자료 공유 및 학술행사 공동 개최, 연구조사와 학술정보 활용 관련 상호 업무지원 등 다양한 분야에서 협력하게 된다.
특히 공간정보 데이터와 지방세제 분석 역량을 결합해 지역정책 분야의 보다 정교하고 실효성 높은 정책 모델과 연구 사례를 개발하는 데 초점을 맞출 계획이다.
이명식 LX공간정보연구원장은 "이번 협약은 양 기관이 상호 협력하며 연구 영역을 확장하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "지방세정과 공간정보의 지속적인 교류와 융합을 통해 새로운 시너지가 창출되길 기대한다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com