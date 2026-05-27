전국소년체전 핸드볼 종료…금산초·진천상산초 우승

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 제55회 전국소년체육대회 핸드볼 경기가 부산에서 닷새간의 일정을 마무리했다.

대한핸드볼협회에 따르면 이번 대회는 지난 22일부터 26일까지 부산 경남정보대학교 체육관과 동서대학교 체육관에서 열렸다. 전국 각 시·도를 대표하는 초·중등 선수들이 참가해 남녀 12세 이하부와 남녀 15세 이하부 등 총 4개 부문에서 토너먼트 방식으로 경쟁했다.

여자 12세 이하부 결승에서는 경남 대표 금산초가 충북 대표 삼보초를 19-8로 꺾고 우승했다. 금산초는 수비 조직력과 공격 전개에서 우위를 보이며 경기 주도권을 유지했다.

[이미지=대한핸드볼협회

남자 12세 이하부에서는 충북 대표 진천상산초가 경기 대표 동부초를 21-13으로 제압하고 정상에 올랐다. 진천상산초는 제81회 전국종별핸드볼선수권대회와 2026 대한핸드볼협회장배 전국초중고등선수권대회에 이어 이번 대회까지 우승하며 올해 전국대회 3관왕을 기록했다.

여자 15세 이하부에서는 경기 대표 의정부여중이 충북 대표 일신여중을 16-13으로 꺾고 우승했다. 의정부여중은 전국종별선수권 우승에 이어 이번 대회 우승을 추가했다.

[이미지=대한핸드볼협회

남자 15세 이하부 결승에서는 대전 대표 대전글꽃중이 경북 대표 선산중과 연장전 끝에 승부던지기에서 30-28로 승리하며 우승했다. 대전글꽃중은 올해 대한핸드볼협회장배 우승에 이어 전국소년체육대회 정상에 올랐다.

대회 최우수선수(MVP)에는 남자 초등부 장도윤(진천상산초), 여자 초등부 배소연(금산초), 남자 중등부 유원재(대전글꽃중), 여자 중등부 김설희(의정부여중)가 선정됐다.

whitss@newspim.com