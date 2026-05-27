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건설노조 "서소문 고가 붕괴는 '제2의 성수대교' 사고"

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  • 전국건설노조는 27일 서소문 고가 붕괴를 제2의 성수대교라 비판했다
  • 건설노조는 서울시의 안전불감증·철거 지연과 무리한 공사, 불법 하도급을 참사 원인이라 지적했다
  • 건설노조는 철저한 진상규명·책임자 처벌과 재발방지 대책, 비용보다 생명 우선 행정을 요구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"시 안전불감증 규탄"

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 전국민주노동조합총연맹 전국건설노동조합이 서울 서소문 고가차로 붕괴 사고를 두고 "제2의 성수대교"라며 서울시 안전불감증과 부실한 관리·감독을 비판했다.

건설노조는 27일 성명을 통해 "삼성역 부실시공에 이은 서소문 고가차로 붕괴는 1994년 성수대교, 1995년 삼풍백화점 참사를 떠올리게 한다"며 "30년 전 서울시의 안전불감증이 여전히 현재진행형이라는 사실에 개탄하지 않을 수 없다"고 밝혔다.

26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 작업자 여러 명이 매몰되는 사고가 발생했다. 이날 소방대원들이 구조 활동을 펼치고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

건설노조는 "서소문 고가차로는 지난 2019년 정밀안전진단에서 최하 등급인 D등급을 받아 긴급 보수 및 사용 제한이 필요했으나 서울시는 교통체증 우려를 이유로 7년이나 철거를 미뤄왔다"고 지적했다.

이어 건설노조는 "서울시는 지난 2008년 미관 개선을 이유로 고가차도 일부 구간을 철제 패널로 덮어씌웠고 이로 인해 균열과 노후 상태 파악이 어려워졌다는 감사원 지적을 받았다"며 "콘크리트 박락 사고 등으로 내구성이 심각하게 떨어진 상태에서 하루 4만대의 차량이 오가는 진동을 감당해야 했기에 붕괴 위험은 항상 존재했다"고 꼬집었다.

철거 과정에서 무리한 시공에 대한 의혹도 제기됐다. 해당 철거 공사는 당초 2026년 7월 29일 준공 예정이었으나 야간 및 휴일 작업이 빈번하게 이뤄지는 등 공기를 앞당기기 위해 무리하게 진행되고 있었다는 것이 건설노조 측 설명이다. 이들은 관계 당국에 건축물관리법에 따른 '해체계획서'대로 시공이 이뤄졌는지 철저히 조사하라고 촉구했다.

건설노조는 부실시공과 붕괴 참사 근본 원인으로 불법 다단계 하도급, 노동자들의 장시간 중노동, 노조 탄압을 지목했다.

건설노조는 "건설노조를 탄압하며 노조의 안전 감시 및 품질시공 견인 활동에 재갈을 물린 결과"라며 "숙련공들이 배제되고 저임금·저숙련 인력 확대로만 이어지고 있는 업계 현실이 잇따른 사고를 낳고 있다"고 비판했다.

끝으로 건설노조는 서울시를 향해 "이번 붕괴 참사에 대한 책임을 분명히 져야 한다"며 ▲철저한 진상규명과 책임자 처벌 ▲즉각적인 재발방지 대책 마련 ▲시민과 노동자의 생명보다 비용을 우선시하는 행정 중단을 요구했다.

앞서 전날 오후 2시 32분쯤 서울 서대문구 서소문 고가도로 공사 현장에서 침하 현상이 발생한 뒤 구조물이 무너져 내렸다. 이 사고로 3명이 숨졌고 3명이 부상을 입었다.

lahbj11@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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