홍태용 후보 "외부 힘에 기대는 후보 시장될 수 없다"

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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 홍태용 국민의힘 김해시장 후보가 선거 막판 지지를 호소하며 정영두 더불어민주당 후보 의혹에 대한 해명을 촉구하고 나섰다.

홍 후보는 27일 김해시청 프레스센터에서 '김해시민에게 드리는 마지막 편지'를 띄우는 기자회견을 열고 "말과 변명에 치우치거나 외부 힘에 기대는 후보는 시장이 될 수 없다"고 밝혔다.

홍태용 국민의힘 김해시장 후보(왼쪽 두 번째)가 27일 오전 11시 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 '김해시민에게 드리는 마지막 편지'를 발표하고 있다.[사진=홍태용 후보 선거캠프] 2026.05.27

홍 후보는 "이번 선거를 중앙 권력에 의존하는 선거가 아니라 김해의 미래와 시민 삶을 바꿀 후보를 선택하는 선거"라고 규정했다. 이어 선거 기간 진행한 '무박 10일 진심 대장정'을 언급하며 시민들의 격려에 대한 감사의 뜻을 전했다.

그는 "시민을 위로하기보다 오히려 더 많은 격려와 도움을 받았다"며 "시민들이 보내준 걱정을 깊이 간직하겠다"고 말했다.

정영두 후보를 겨냥해 제기된 '3대 의혹'과 관련해 입장 표명도 요구했다.

홍 후보는 "언론 광고 대납 의혹은 정치공세로 넘길 문제가 아니라 시민 앞에 책임 있게 설명해야 할 사안"이라며 "사실일 경우 선거 공정성 훼손은 물론 당선무효로 이어질 수 있다"고 주장했다. 이어 선거관리위원회와 수사기관의 신속한 규명을 촉구했다.

BNK 재직 당시 법인카드 사적 사용 의혹과 경남은행 3000억 원대 횡령 사건 당시 내부 통제 책임 문제에 대해서도 "모르쇠로 일관할 것이 아니라 명확한 답변이 필요하다"고 직격했다.

홍 후보는 "김해시장은 2조 원이 넘는 예산과 56만 시민을 책임지는 자리"라며 "의혹 제기에 책임 있는 설명 대신 정치공세로 대응하는 후보에게 시정을 맡길 수 없다"고 직격했다.

그러면서 "김해 시민의 삶은 외부 권력에 의존해 바꿀 수 있는 문제가 아니다"라며 "예산과 행정을 이해하고 실행력을 갖춘 후보를 선택해야 한다"고 강조했다.

향후 시정 방향에 대해서는 "지난 4년이 시작이었다면 앞으로 4년은 완성의 시간"이라며 김해를 물류·경제 중심도시이자 국제비즈니스 도시로 육성하겠다는 구상을 제시했다.

홍 후보는 "고물가와 경기침체로 힘들게 버티는 시민들을 위해 20만 원의 민생지원금 지급과 김해 미래 4년을 결정할 오는 6·3지방선거에 반드시 투표에 참여해 소중한 주권을 행사해 달라"고 당부했다.

news2349@newspim.com