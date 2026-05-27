장수군, 청년 체류형 로컬프로그램 운영…생활인구 확대 추진

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'장수 30일의 썸머 캠퍼스' 기반 지역정착·청년교류 활성화

로컬기업·농촌자원 연계 현장형 체험 프로그램 참가자 모집

[장수=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 장수군이 청년 체류형 프로그램 운영을 통해 생활인구 확대와 지역 정착 기반 강화에 나선다.

장수군은 오는 31일까지 대학생 대상 체류형 로컬 프로젝트인 '장수 30일의 썸머 캠퍼스' 참가자를 모집한다고 27일 밝혔다.

장수30일의 썸머캠퍼스(락앤런인턴쉽)[사진=장수군] 2026.05.27 gojongwin@newspim.com

이번 사업은 대학생들이 방학 기간 동안 지역 청년단체와 농가, 관광자원 등과 연계한 현장 중심 프로그램에 참여하며 장수군을 직접 경험할 수 있도록 마련됐다.

군은 이를 통해 청년층과 지역 간 지속적인 관계 형성과 생활인구 확대 효과를 기대하고 있다. 현재 운영 프로그램은 '락앤런 인턴십'과 '시무골 여름살기' 등 2개 과정이다.

'락앤런 인턴십'은 장수지역 로컬기업인 '락앤런'이 운영하는 실무형 프로그램으로 오는 7월 1일부터 8월 31일까지 진행된다. 트레일러닝과 스포츠관광, 로컬브랜딩 분야에 관심 있는 전국 대학생 및 청년 2명을 모집한다.

참가자들은 장수 로컬 탐방과 트레일 기초교육, 콘텐츠 제작, 브랜드 실무, 행사 운영 등 다양한 현장 프로젝트를 수행하게 된다. 활동비와 숙소가 제공되며 수료증과 기념품 등도 지원된다.

'시무골 여름살기'는 로컬단체 '예농인들'이 운영하는 프로그램으로 오는 6월 24일부터 7월 8일까지 번암면 일원에서 진행된다.

목원대학교 학생 7~10명을 대상으로 운영되며 시무골 예술제와 예술정원 조성, 로컬투어, 농업·예술 융합 콘텐츠 제작, 장수 트레일레이스 연계 활동 등에 참여하게 된다. 교통비와 숙박비 지원은 물론 계절학기 학점 인정도 가능하다.

gojongwin@newspim.com